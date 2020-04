‘Người Nhện’ của Sony dời lịch chiếu, 'vũ trụ điện ảnh' Marvel bị xáo trộn

Lịch chiếu của các phim thuộc "vũ trụ điện ảnh" Marvel (theo dòng thời gian) Black Widow (dời từ tháng 5.2020 sang ngày 6.11.2020) The Eternals (dời từ tháng 11.2020 sang ngày 12.2.2021) Shang-Chi and the legend of the Ten Rings (trễ hạn sản xuất, khởi chiếu ngày 7.5.2021) Spider-Man 3 (dời từ ngày 16.7.2021 sang ngày 5.11.2021) Thor: Love and Thunder (chiếu sớm hơn dự kiến, từ ngày 18.2.2022 lên ngày 11.2.2022 nhưng Disney vẫn đang cân nhắc) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (dời từ ngày 5.5.2021 sang ngày 5.11.2021, tiếp tục dời sang ngày 25.3.2022) Black Panther 2 (chiếu ngày 6.5.2022) (*) Captain Marvel 2 (xuất xưởng ngày 8.7.2022) (*) (*): Riêng hai phim Black Panther 2 và Captain Marvel 2 hiện vẫn chưa được Disney xác nhận có nằm trong giai đoạn 4 của "vũ trụ điện ảnh" Marvel hay không, và giai đoạn này có khoảng thời gian kéo dài bao lâu.