Chủ tịch Marvel nhảy vào 'Star Wars': Tái thiết hay phá nát 'Chiến tranh giữa các vì sao'?

Chủ tịch hãng Marvel Kevin Feige đang cùng với chủ tịch hãng Lucasfilm là Kathleen Kennedy thực hiện một phần phim mới nhất của Star Wars (tựa Việt: Chiến tranh giữa các vì sao). Tháng 12 năm nay, khi phần 9 (tức phần cuối cùng) của thương hiệu Star Wars mang tên Rise of Skywalker ra mắt khán giả toàn cầu, đồng nghĩa với việc câu chuyện trường thiên về dòng dõi Skywalker kết thúc trên màn bạc. Dự án mà Kevin Feige đang thực hiện sẽ mở ra chương mới của Chiến tranh giữa các vì sao, hay còn điều gì đằng sau đó nữa?

Star Wars: The Rise of Skywalker sẽ ra mắt khán giả thế giới vào ngày 20.12 năm nay. Rất nhiều nhân vật lâu đời từ các phần phim trước như hoàng đế Palpatine, công chúa Leia, Lando Calrissian (bạn chí cốt của Han Solo)... xuất hiện trong phần 9 Ảnh: Disney

"Ăn theo" vì MCU ăn nên làm ra?

Tính đến hiện tại, vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) nắm trong tay nhiều bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất mọi thời đại, gần đây nhất là Avengers: Endgame đạt hơn 2,79 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, vượt mặt bom tấn Avatar. Đó là chưa kể trong thời gian tới, MCU giai đoạn 4 có hàng loạt tác phẩm được mong chờ, bao gồm được chiếu rạp và chiếu trên nền tảng phim trực tuyến. Nhận thấy hơn một thập niên qua Kevin Feige đã lèo lái đế chế Marvel đi đến đỉnh cao phòng vé với 23 phim được sản xuất cùng số tiền phòng vé thu về trên 22,5 tỉ USD, Disney đã không ngần ngại để ông chủ Marvel có một chân trong thế giới Star Wars. The Guardian gọi hành động của Disney là "ăn theo" vì tham vọng biến vũ trụ Star Wars thành công cụ kiếm tiền.

Thương hiệu phim Chiến tranh giữa các vì sao được sáng tạo từ năm 1977 bởi George Lucas. Ông bán hãng phim do mình gây dựng là Lucasfilm cho Disney năm 2012, "Nhà Chuột" đã thuê Kathleen Kennedy làm chủ tịch Lucasfilm. Loạt phim sử thi về không gian này là câu chuyện rất dài về dòng họ Skywalker. Với kiểu sáng tạo ngược là bộ ba phim gốc (mà sau này gọi là phần 4, 5, 6) được sáng tạo trong các năm 1977, 1980 và 1983, sau đó George Lucas mới quay lại sản xuất bộ ba tiền truyện (phần 1, 2 và 3) vào các năm 1999, 2000 và 2005. Bộ ba hậu truyện là phần 7, 8 và 9 được sản xuất trong các năm 2015, 2017 và 2019. Sau khi phần 9 kết thúc, Kevin Feige và Kathleen Kennedy tiếp tục dựa trên di sản mà George Lucas để lại mà sáng tạo phần phim mới nhất.

Kathleen Kennedy sẵn lòng làm việc với chủ tịch Marvel. The Guardian đưa ra thuyết âm mưu rằng Kevin Feige có thể thay thế vị trí của nhà sản xuất sinh năm 1953 này trong tương lai không xa Ảnh: Chụp màn hình tạp chí Time

Song, câu chuyện mà Kevin Feige được Disney thuê sản xuất dự án mới nhất của Star Wars không phải chỉ do tiền. Theo The Hollywood Reporter, ông chủ hãng Marvel là một người hâm mộ nồng nhiệt thương hiệu phim của George Lucas. Cuối hè vừa qua, ông đã gặp riêng Kathleen Kennedy và hai người nữa là Alan Horn và Alan Bergman (đều là đồng chủ tịch của Disney) để thương thảo về việc muốn có một chân trong việc sản xuất Star Wars. Ba người đồng ý, Kevin Feige đã thỏa ước nguyện của bản thân. Alan Horn nói với The Hollywood Reporter: "Kathleen Kennedy đang đuổi theo một kỷ nguyên mới của Chiến tranh giữa các vì sao và cô ấy biết Kevin Feige đang có một lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, hai người họ đang cùng làm việc với nhau".

Trong lịch sử loạt phim Star Wars, kiếm ánh sáng hai đầu màu đỏ là của phe bóng tối. Rey (đóng bởi Daisy Ridley), một nhân tố quan trọng của phe kháng chiến, bảo vệ hòa bình Ngân hà, trong trailer phần 9 đã sử dụng cây kiếm này. Rất có thể đó là chiêu trò quảng bá của Disney Ảnh: Disney

Trước tin ông chủ Marvel dấn thân vào vũ trụ Star Wars, thái độ của báo chí Mỹ và Anh đối lập nhau. Các tờ The Hollywood Reporter, Variety cảm thấy lạc quan. Còn tờ The Guardian của Anh lại bi quan hơn khi đi nhiều bài bày tỏ quan điểm khá tiêu cực về tương lai của Star Wars. Theo các trang báo Mỹ, Kevin Feige và Kathleen Kennedy chỉ sản xuất một phim mới hậu câu chuyện trường thiên về dòng dõi Skywalker. Trước đây, có thông tin là Disney lên kế hoạch sản xuất nhiều phần phim Star Wars khác trong tương lai.

Kevin Feige sẽ phá nát Star Wars như các nhà biên kịch Trò chơi vương quyền?

Chiến tranh giữa các vì sao kể về hành trình phe kháng chiến chống lại chế độ độc tài của Đế chế Thứ nhất. Thương hiệu lâu đời, ăn sâu vào đời sống đại chúng Mỹ, trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu và gặt hái doanh thu phòng vé hàng tỉ USD. Nhận thấy tiềm năng đó, Disney muốn biến Star Wars thành "bản sao" của Marvel để kiếm nhiều tiền hơn nữa Ảnh: Disney

Đó là quan ngại mà The Guardian đặt ra, với bài báo phanh phui về những chuyện hậu trường của Star Wars mang tên "Bộ phim Star Wars của Kevin Feige" sẽ báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên phim George Lucas? Tờ này tiết lộ kể từ khi Kennedy lên "nắm quyền" Lucasfilm, một cuộc "thay máu" đã diễn ra ngay trong chính vũ trụ này. The Hollywood Reporter cho biết tầm nhìn của Kennedy là muốn tìm cách kể chuyện mới đối với series lâu đời này, bên cạnh đó, bà còn muốn tạo ra hàng loạt dự án mới chứ không phải chỉ một khi chín phần phim cũ "hạ màn".

Cuộc "thay máu" của chủ tịch Lucasfilm là thuê và sa thải rất nhiều đạo diễn của Hollywood đối với các phần phim của Star Wars: thuê đạo diễn Rian Johnson cho phần 8; sa thải đạo diễn Colin Trevorrow. Hay Phil Lord và Christopher Miller là những người giám sát dự án ngoại truyện Solo: A Star Wars Story cũng được thay bằng đạo diễn Ron Howard. Nói về hành động của nữ doanh nhân 66 tuổi, chủ tịch Disney là Bob Iger cho rằng đó là một sai lầm.

Khi truyền thông đăng tin D.B. Weiss và David Benioff, hai nhà biên kịch Trò chơi vương quyền đang cùng với Rian Johnson thực hiện dự án mới của Star Wars, người hâm mộ tỏ ra bàng hoàng, cho rằng đó là sai lầm của Disney. Thế nhưng ngược lại, khi Kevin Feige được xác nhận đang sản xuất một dự án mới chưa công bố tên, đạo diễn của Star Wars, mọi chuyện dễ chịu hơn rất nhiều Ảnh: HBO

Kevin Feige là một nhà sản xuất phim có đầu óc cởi mở, khi ông không chỉ đưa các vấn đề phụ nữ, sắc tộc vào MCU mà thậm chí còn đưa cả vấn đề LGBT vào giai đoạn 4 sắp tới. The Guardian cho rằng nhà sản xuất nổi tiếng này có khả năng sẽ làm một bộ phim Star Wars cho riêng mình với một đầu óc phóng khoáng như thế. Từ khi Kathleen Kennedy lên nắm quyền, nhiều ý tưởng của George Lucas bị "khai tử" từ phần 7 của Star Wars. Và tờ báo này còn viết: "Việc đưa Kevin Feige vào sản xuất Star Wars còn khó tưởng tượng hơn chuyện nhà sản xuất này sẽ dần thay thế vị trí bất khả xâm phạm của Kathleen Kennedy trong Lucasfilm".

Theo The Hollywood Reporter, đạo diễn Rian Johnson (Star Wars 8) và hai nhà biên kịch Trò chơi vương quyền D.B. Weiss và David Benioff vẫn đang thực hiện những dự án mới trong tương lai của loạt phim huyền thoại này. Người hâm mộ lo lắng rằng hai nhà biên kịch sẽ phá nát Star Wars như cách mà họ đã làm đối với mùa cuối cùng Trò chơi vương quyền. Đối với một tương lai xa như thế, không biết rằng Kevin Feige, D.B. Weiss và David Benioff có biến Star Wars thành thảm họa hay không. Nhưng khán giả cũng nên lưu ý đối với lời cảnh báo mà tờ The Hollywood Reporter đưa ra: trong 10 năm tới, khán giả sẽ xem những thứ vô cùng xa lạ trong trong Chiến tranh giữa các vì sao, điều mà họ chưa bao giờ xem trước đây.