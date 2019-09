Marvel gây sốt khi tiết lộ về trailer của The Infinity Saga

Trong suốt một thập niên qua, Marvel trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh được yêu thích toàn cầu. Đáng chú ý là dòng phim siêu anh hùng của hãng, dựa trên bản gốc là bộ truyện tranh Marvel Comics . Ngoài cú hit của Avengers: Endgame năm nay, Marvel Studios đã thực hiện hơn 20 bộ phim khác nhau, trong đó có hàng loạt nhân vật đình đám làm nên tuổi thơ của bao thế hệ người hâm mộ.

Được biết, tất cả những tác phẩm và nhân vật tồn tại trong trường thiên vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đều được đặt dưới một biểu ngữ: The Infinity Saga . Đoạn trailer kéo dài 2 phút 39 giây kể lại toàn bộ những sự kiện làm rung chuyển MCU ngay từ những giai đoạn đầu tiên hãng mới thành lập. Xoay quanh đó là những khoảnh khắc đắt giá mà mỗi tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Trailer bắt đầu với tiếng ''lách cách'' nổi tiếng của chiếc búa thần của Thor. Sau đó, là biểu tượng chiếc áo giáp nguyên thủy của Iron Man những ngày đầu chinh chiến. Đoạn video ngắn còn tập trung đưa những nhân vật đình đám trong series như: Captain America , Black Panther, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Captain Marvel… Mỗi nhân vật được khắc họa bằng những câu thoại kinh điển cùng bối cảnh hoành tráng trong các cuộc chiến khét tiếng. Phần cuối video là sự kết hợp đặc biệt của các tên bộ phim như: The Avengers, Spider-Man , Infinity War, Avengers: Endgame… Sau đó, chúng được ghép lại thành biểu ngữ The Infinity Saga.

Trailer mới được xem là động thái tích cực, gây sự chú ý của khán giả toàn cầu. Bình luận trên trang cá nhân, một tài khoản viết: “Không thể chờ đợi để xem lại những khoảnh khắc đầy tự hào xen lẫn xúc động của các bộ phim tôi yêu thích”. Ngoài ra, một số người còn bày tỏ: “Đây chính là tuổi thơ của chúng tôi, mỗi tác phẩm đều mang lại một dấu ấn đặc biệt trong suốt quá trình trưởng thành của chúng tôi”.

Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố ngày phát hành của The Infinity Saga. Tuy nhiên, đại diện Marvel khẳng định đây sẽ là sản phẩm giá trị và hài lòng với lượng khán giả trung thành của hãng.

Trước đó, để đảm bảo thời lượng phát sóng của mỗi bộ phim, hãng này buộc phải cắt bỏ một số cảnh. Trở lại với tác phẩm tổng hợp 3 giai đoạn lịch sử điện ảnh Marvel lần này, The Infinity Saga hứa hẹn sẽ thu thập những phân đoạn biến mất trong quá khứ. Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, Kevin Feige, ông chủ Marvel cho biết: “Tôi dự định sẽ tạo ra một chiếc hộp khổng lồ cho The Infinity Saga. Đây sẽ là nơi khôi phục những cảnh bị xóa khỏi phim, đặc biệt là một vài phân đoạn trong Avengers: Endgame”.