Disney hoãn chiếu 'The New Mutants' nhưng không hoãn 'Black Widow', tại sao?

Cũng là những tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh Marvel nhưng số phận của The New Mutants lại khác so với Black Widow. The New Mutants quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Maisie Williams (đóng trong loạt phim Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (đóng trong The Witch), Charlie Heaton (đóng trong loạt phim Stranger Things)... được lên lịch chiếu từ tháng 4.2018 và nếu tính cả lần hủy này là 4 lần. Song dự án riêng thứ hai về nữ siêu anh hùng trong MCU là Black Widow thì số phận "đường hoàng" hơn là không phải chật vật trong việc tìm đường ra thị trường phim ảnh. Cũng theo ghi nhận của The Independent, ba dự án "trùm mền" là Mulan (Disney đã phải ngậm ngùi tính mọi phương hướng để giữ phim xuất xưởng trên đất Mỹ nhưng không thành), The New Mutants và Antlers đang được Disney suy xét để đưa trở lại rạp chiếu vì "ngâm" càng lâu thì hãng đối mặt với nguy cơ thua lỗ càng lớn.