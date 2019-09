Đỗ Mỹ Linh, Bình An bị nghi ở chung phòng tại 'Cuộc đua kỳ thú'

Tập 9 Cuộc đua kỳ thú vừa lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chặng đua này đã xác định bốn đội vào chung kết gồm Nâu (Sơn Thạch - Bình An), Vàng (H'Hen Niê - Lệ Hằng), Cam (Kỳ Duyên - Minh Triệu), Xanh dương (Lê Xuân Tiền - Đỗ Mỹ Linh). Bên cạnh những thử thách được đánh giá là kém kịch tính tại đất nước Triều Tiên, tập đua còn gây chú ý bởi những lỗi biên tập của ê-kíp thực hiện chương trình.

Nếu như trước đó, sau khi tập 9 lên sóng, Kỳ Duyên tỏ thái độ không hài lòng khi đội Cam lên hình quá ít thì mới đây, cộng đồng mạng lại phát hiện ra một lỗi sai khác của biên tập. Mở đầu chặng đua, khi các đội chơi đang nghỉ ngơi thì nhận được một mật thư từ chương trình. Ở cảnh các người chơi mở cửa để nhận mật thư, số phòng của Bình An là 6207, trong khi Mỹ Linh bước ra từ căn phòng có số cửa giống hệt ba số cuối cùng là 207. Điều đó khiến một số khán giả đặt giả thiết cả hai ở chung phòng.

Kỳ Duyên không hài lòng khi lên hình ít hơn các đội khác Ảnh: Fanpage Cuộc đua kỳ thú

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng Đỗ Mỹ Linh và Bình An chỉ đang mượn một căn phòng để diễn lại cảnh quay này. Trên Fanpage chương trình, một tài khoản bình luận: “Bình An ơi, vậy là như thế nào? Quan ngại sâu sắc quá". “Coi kỹ thì thấy mấy người khác cũng quay chung phòng đó luôn", khán giả khác chia sẻ. Tài khoản khác bức xúc: “Đến khổ, ê-kíp ơi bớt diễn, bớt bắt các đội cũng phải diễn. Cái cảnh biết hết tất cả nhưng phải diễn kiểu không biết gì cả nhìn giả tạo lắm". Trước nghi vấn này, đại diện chương trình khẳng định đó là hai căn phòng khác nhau. Cụ thể phòng của Đỗ Mỹ Linh là 8207, còn của Bình An là 6207.

Trước đó, ê-kíp cũng bị chỉ trích khi phân bổ thời gian không hợp lý khiến đội Cam lên hình ít hơn 3 đội còn lại. Sau khi chương trình phát sóng, Kỳ Duyên lên tiếng bức xúc: “60 chia hết cho 4 chứ nhỉ". Hoa hậu Việt Nam 2014 bày tỏ thái độ không hài lòng khi phân cảnh cô và Minh Triệu múa trả bài lại bị cắt ngang, điều đó khiến nhiều người thắc mắc cho rằng đội chơi của cô gian lận. “Phần của đội Cam là từ phút thứ 61 trở đi mà không có kết thúc, chỉ tiếc chương trình lên sóng đến phút 60 là cắt rồi", Kỳ Duyên nói thêm.