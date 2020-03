Đọ sắc cặp nữ chính 'Anh đã yêu bạn thân của em'

Anh đã yêu bạn thân của em cải biên từ tiểu thuyết của nhà văn An Ni Bảo Bối, kể về cuộc gặp gỡ của hai cô gái Thất Nguyệt và An Sinh từ lúc 13 tuổi đến khi trở thành bạn thân. Nhưng vì cùng yêu Gia Minh nên tình bạn của họ đã có những rạn nứt, hiểu lầm lẫn nhau. Năm 2016, nguyên tác Thất Nguyệt và An Sinh lần đầu được chuyển thể thành bản điện ảnh với sự tham gia của Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.