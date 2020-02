Tiểu thuyết kinh dị năm 1981 mô tả ớn lạnh về ‘virus Vũ Hán’

Sách dự báo “dịch viêm phổi năm 2020” Theo News.com.au, một tác giả người Mỹ khác cũng viết kiểu dự báo về dịch bệnh bùng phát là tác giả Sylvia Browne với quyển “End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World” xuất bản năm 2008 dự báo về những ngày đen tối của thế giới. Theo nội dung sách, vào khoảng năm 2020, một chứng bệnh nặng giống bệnh viêm phổi sẽ lây lan toàn cầu, tấn công vào phổi, phế quản và kháng lại mọi liệu pháp chữa trị. Càng khó hiểu hơn là căn bệnh đột nhiên biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, tấn công lại vào 10 năm sau đó rồi biến mất hoàn toàn. Tương tự như tiểu thuyết của Dean Koontz, nội dung quyển sách này cũng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây nhiễm tại nhiều nước do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán.