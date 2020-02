Không ngừng cảnh giác về dịch viêm phổi Vũ Hán

Đài CGTN dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 12.2 cho hay đã có thêm 97 người thiệt mạng hôm 11.2 vì chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây nên dịch viêm phổi Vũ Hán, hiện được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức gọi là dịch Covid-19. Tính đến hôm qua, số ca tử vong vì nCoV tại Trung Quốc là 1.115, trong khi số ca nhiễm mới là 2.015, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 30.1, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 44.653 trên toàn quốc.

[VIDEO] Chính thức mang tên Covid-19, dịch bệnh do virus corona gây ra làm 1.115 người tử vong trên toàn cầu

Số ca nhiễm trên du thuyền không dừng lại

Thêm 39 người, bao gồm 29 hành khách, 10 nhân viên của tàu, được xác nhận dương tính với nCoV trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở cảng Yokohoma (Nhật Bản), nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 175 trường hợp. Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua cũng cho biết trong số những trường hợp bị lây nhiễm mới có 1 nhân viên làm công tác cách ly. Theo báo Nikkei, dù tuân thủ các yêu cầu như đeo khẩu trang, mang găng tay, nhân viên này đã nhiễm nCoV trong quá trình phát phiếu khảo sát cho những người có mặt trên tàu vào ngày 3.2. Bộ Y tế Nhật Bản đang kiểm tra những người từng tiếp xúc với nhân viên, bao gồm đồng nghiệp và người thân.

Trước thông tin trên, WHO đã lên tiếng so sánh mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 tương tự chủ nghĩa khủng bố trên bình diện toàn cầu. Thậm chí, một chuyên gia còn cảnh báo, trong khi dịch bệnh có thể đang leo đến đỉnh ở tâm dịch Vũ Hán, đối với nhiều nơi khác của thế giới, sự gieo rắc của Covid-19 chỉ vừa mới bắt đầu. “Tại Singapore, chúng ta đang bắt đầu vào dịch”, theo Reuters dẫn lời chuyên gia Dale Fisher, người đứng đầu Mạng lưới cảnh báo và phản ứng dịch bệnh bùng phát toàn cầu thuộc WHO.