Đô vật chuyên nghiệp, kiêm diễn viên Mỹ John Cena là ‘fan cuồng’ của BTS

Xuất hiện trong chương trình The Ellen DeGeneres Show vào đầu tuần, nam diễn viên kiêm đô vật 43 tuổi nói anh là “fan cuồng” của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS gồm 7 thành viên. BTS tác động lớn đến việc anh biết tự yêu bản thân để vượt qua tổn thương tinh thần.

Điều đó truyền cảm hứng để John Cena viết hai cuốn sách: Be a Work in Progress: And Other Things I'd Like to Tell My Younger Self ( tạm dịch: Luôn tiến bộ: Và những điều khác tôi muốn nói với bản thân khi còn trẻ) và Do Your Best Every Day to Do Your Best Every Day: Encouraging Words from John Cena (Hãy cố gắng hết sức mỗi ngày để làm tốt nhất mỗi ngày: Những lời động viên từ John Cena).

John Cena là "fan cuồng" của nhóm BTS ẢNH: PEOPLE

“Tôi từng trải qua một giai đoạn tồi tệ trong cuộc đời. Đó là khoảng bốn năm trước”, John Cena nói trong chương trình của Ellen DeGeneres.

Sau đó, nam diễn viên phim The Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) giải thích anh được truyền cảm hứng từ nhóm nhạc Hàn Quốc BTS nổi tiếng thế giới khi họ phát hành album thứ ba Love Yourself: Answer, vào năm 2018.

“Thật đáng kinh ngạc, một nhóm nhạc rất nổi tiếng – BTS – khi ấy vừa phát hành một album mang tên Love Yourself: Answer. Vì vậy, tôi đưa ra tất cả những thông điệp của ca khúc chủ đạo về tình yêu bản thân trở thành niềm cảm hứng để viết sách”, John Cena bộc bạch.

John Cena cũng nói rằng những cuốn sách truyền cảm hứng của anh ấy có thể đến với trẻ em và người lớn. “Tôi thực sự phải cảm ơn K-pop, cảm ơn BTS vì đã hỗ trợ tôi trong giây phút yếu đuối và biến cảm hứng thành đam mê viết lách của tôi”, anh nói với tờ People.

Đây không phải là lần đầu John Cena khoe mình là "fan cuồng" của BTS. Năm 2018, John Cena từng đề nghị được làm vệ sĩ cho nhóm sau khi fan kêu gọi bảo vệ chặt chẽ các thành viên của BTS khi họ về đến sân bay Hàn Quốc vì sự cuồng nhiệt quá mức của người hâm mộ. Tháng 9.2020, John Cena giới thiệu về ban nhạc BTS với Jimmy Fallon trong một lần xuất hiện trên chương trình The Tonight Show.

Trong sự nghiệp đấu vật, John Cena đoạt tổng cộng 25 đai vô địch các loại, 16 lần giữ đai hạng nặng thế giới. Anh còn ra mắt album You Can't See Me, đứng ở vị trí thứ 15 của Billboard 200 , và bắt đầu tham gia đóng phim The Marine (2006), 12 Rounds (2009)...

“Tôi yêu những gì ban nhạc BTS làm được. Khi tôi bắt đầu nghe nhạc của họ, tôi bị thu hút nhịp điệu bùng nổ. Rồi sau đó tôi quan tâm đến việc âm nhạc đại diện cho điều gì. Đó là lý do tại sao BTS rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Họ là những nghệ sĩ tuyệt vời. Nhưng trên hết là thông điệp mà họ gửi đến qua âm nhạc, gây được tiếng vang với khán giả”, John Cena kết luận.