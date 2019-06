'Doctor Sleep', phần tiếp theo của 'The Shinning' tung trailer đầy bí ẩn

Doctor Sleep là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị nổi tiếng một thời The Shinning do Stanley Kubrick làm đạo diễn. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Doctor Sleep là một sự kết hợp giữa các yếu tố của tiểu thuyết The Shinning năm 1997 và bộ phim của Stanley Kubrick năm 1980.

Khán giả sẽ được theo chân cậu nhóc Daniel Torrance, con trai của Jack Torrance trên bước đường trưởng thành. Cậu bé ngày nào cùng mẹ thoát ra khỏi khách sạn quỷ ám và sự truy sát điên cuồng của người cha. Daniel Torrance vẫn phải cố gắng chiến đấu và chóng chọi với chấn thương tâm lý nặng nề mà lúc nhỏ anh phải đối mặt tại khách sạn Overlook. Cố gắng hòa nhập vào cuộc sống bình thường như chưa từng có biến cố nặng nề đối với anh thật sự không dễ dàng.

Daniel gặp một cô bé có năng lực tâm linh bí ẩn tương tự như anh, khả năng mà bộ phim gọi là "The Shine". Anh cố gắng bảo vệ cô bé khỏi một giáo phái có tên là The True Knot. Những đứa trẻ có ''The Shine'' giống như anh và cô bé này là con mồi để đưa bọn chúng đến với sự bất tử.

Doctor Sleep sử dụng lại các hình ảnh kinh điển của The Shinning khiến khán giả vừa nổi da gà vừa phấn khích như cậu bé chạy xe đạp, căn phòng 237, cặp hồn ma song sinh và cánh cửa màu đỏ ngập trong máu

Đứng trước sự ngây thơ và sợ hãi của cô bé, Daniel đã phải thức tỉnh lại khả năng mà anh muốn chôn giấu từ 40 năm trước. Anh phải đối diện với các hồn ma trong quá khứ để giúp đỡ bé gái này.

Doctor Sleep được giao cho đạo diễn Mike Flanagan, người đã từng bén duyên với dòng phim kinh dị và chỉ đạo thành công cho bộ phim Gerald’s Game trên kênh Netflix. Từng rất thành công với bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khác cũng của Stephen King này, đây rõ ràng là lý do chính đáng mà hãng Warner Bros. đã chọn mặt gửi vàng cho Flanagan. Ngoài ra vị đạo diễn này cũng từng được đánh giá tốt qua những tác phẩm như Oculus (2013), Before I Wake (2016), Ouija: Origin of Evil (2016).

Rose the Hat (Rebecca Ferguson) là nhân vật phản diện chính của Doctor Sleep, cô ta là thủ lĩnh của The True Knot

Danny Torrance do ngôi sao Ewan McGregor vào vai, người đã từng đảm nhận vai diễn chiến binh Jedi huyền thoại Obi-Wan Kenobi trong Chiến tranh giữa các vì sao I, II, III của Disney. Phim còn có sự tham gia của Rebecca Ferguson, người đã kết hợp ăn ý cùng Tom Cruise để tạo nên thành công liên tiếp cho phần 5 và 6 của Nhiệm vụ bất khả thi. Những cái tên còn lại bao gồm Kyliegh Curran, Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe và Cliff Curtis.

Sau thành công vang dội từ phòng vé của IT năm 2017, với kinh phí chỉ 35 triệu USD đã mang về hơn 700 triệu USD doanh thu, Warner Bros. thừa thắng xông lên để tiến vào sâu hơn trong thế giới tiểu thuyết kinh dị của Stephen King cũng như việc tạo dựng riêng một vũ trụ kinh dị cho mình. Trước khi đến với Doctor Sleep, khán giả sẽ được thưởng thức phần thứ hai của tên hề ma quái Pennywise vào tháng 9 sắp tới.

Tượng đài The Shinning của đạo diễn Stanley Kubrick đến này đã in sâu trong lòng người hâm mộ nói chung và fan yêu thích dòng phim kinh dị nói riêng

Sau 38 năm, sự trở lại của Doctor Sleep hứa hẹn sẽ là một tác phẩm tiếp theo khiến khán giả kinh ngạc và mở rộng vũ trụ điện ảnh của Stephen King đi xa hơn nữa. Phim dự kiến sẽ ra mắt vào 8.11.2019.