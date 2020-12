Đời tư gây tranh cãi của nữ chính ‘Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu’

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) đang là phim truyền hình Hàn Quốc nhận nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay khi chiếu trên Đài SBS. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách.