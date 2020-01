'Dolemite is My Name' - bản nhạc đầy ngạo nghễ của tâm hồn nghệ sĩ

Dolemite is My Name (tựa Việt: Dolemite là tên tôi) - bộ phim tiểu sử nói về Rudy Ray Moore, một diễn viên hài, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh và nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông chính là nghệ sĩ đã tạo ra nhân vật Dolemite nổi tiếng những năm 1970.

Bộ phim tiểu sử về Rudy Ray Moore nhận nhiều đánh giá tích cực của khán giả và các chuyên gia phê bình. Ảnh: Netflix

Ứng cử viên tiềm năng ở Quả cầu vàng lẫn Oscar 2020 cho thấy phim không phải ngẫu nhiên có tên trong danh sách lựa chọn khắt khe của các chuyên gia đánh giá. Lấy chủ đề xoay quanh những thách thức mà các ngôi sao giải trí da màu phải đối mặt, đặc biệt là ở Hollywood, nhưng bộ phim không hề nặng nề, u ám mà ngược lại luôn tràn ngập tinh thần lạc quan, thậm chí có phần hoang dã, bản năng.

Màn trình diễn tuyệt vời của Eddie Murphy

Là một trong những danh hài đình đám của màn ảnh nhỏ Hollywood, nhưng vì xuất thân từ tầng lớp bình dân da màu nên nam diễn viên hài Eddie Murphy phải rất vất vả mới tìm được chỗ đứng. Như đem chính bản thân mình ngoài đời vào vai diễn Rudy Ray Moore, Eddie Murphy thể hiện nhân vật này chân thực trong từng ánh mắt, từng nụ cười khoái chí, từng câu nói khẳng khái thể hiện ước mơ muốn vươn lên, muốn khẳng định mình với cuộc đời.

Trong phim, Rudy Ray Moore là một ca sĩ hộp đêm, “cha đẻ” của nhạc rap, sau đó anh tự tham gia sản xuất lẫn đóng chính trong bộ phim điện ảnh hài sùng bái Dolemite. Đây vốn là nhân vật có những câu nói tục tĩu, ngạo nghễ, bất cần, nhưng lại rất phù hợp để chuyển thành lời nhạc rap lạ tai, tạo sức ảnh hưởng lớn tới đối tượng khán giả da đen.

Hài hước, chân thực và sống động là những gì khán giả cảm nhận về bộ phim Ảnh: Netflix

Cũng giống như Eddie Murphy, coi việc mang tiếng cười đến với cuộc đời tựa sứ mệnh đã được Chúa giao phó, Rudy Ray Moore luôn khát khao trở thành người truyền cảm hứng, dùng âm nhạc để kết nối mọi người xung quanh. Anh luôn hướng về phía trước, sẵn sàng thử nghiệm những điều mình chưa bao giờ làm trước đó và cho thấy giá trị thực sự của những nỗ lực. Điển hình là việc anh liều lĩnh biểu diễn những ca từ có phần tục tĩu trên nền nhạc mới lạ để đem đến trải nghiệm mới cho khán giả, hay bỏ tiền tự sản xuất bộ phim điện ảnh của riêng mình với một nhóm bạn bè trước đó chưa ai từng có kinh nghiệm làm phim.

Nhưng rồi, tất cả những “liều lĩnh” của Rudy Ray Moore đều trở thành “món hàng” đắt giá, đưa tên tuổi anh phổ biến khắp nơi. Những đứa trẻ ước ao được như anh, bắt chước những câu rap của anh, phụ nữ vây quanh anh và hàng triệu con người xếp hàng mua vé xem bộ phim anh làm dù báo chí lẫn các nhà phê bình chê bai, vùi dập không thương tiếc.

Rudy Ray Moore chính là đại diện tiêu biểu cho những nghệ sĩ da đen luôn muốn chứng tỏ mình, muốn được đối xử công bằng ở Hollywood. Câu hát nổi tiếng của anh trong phim chính là “Tên tôi là Dolemite. Tôi khoái chọc ngoáy thì đã làm sao?” như sự khẳng định đầy ngạo nghễ về giá trị của bản thân, đồng thời thể hiện thái độ châm biếm với những bất công, phi lý đến từ sự phân biệt màu da ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Cốt truyện đơn giản nhưng không nhàm chán

Dolemite is My Name sở hữu một cốt truyện không quá mới lạ, thậm chí có phần dễ đoán. Mô tuýp nhân vật trong phim cũng không có gì đặc biệt. Rudy Ray Moore từ một người có phần bế tắc trong cuộc sống dần thay đổi bản thân và chinh phục được ước mơ. Tuy nhiên, cái hay của tác phẩm là kết nối các chi tiết với nhau nhịp nhàng bằng những bản nhạc đầy ngẫu hứng.

Bộ phim đôi lúc có những khoảng trầm, khiến mạch phim trùng xuống như giai đoạn Rudy Ray Moore đối mặt với việc không tìm được đầu ra cho bộ phim mình đổ bao tâm huyết thực hiện, hay nỗi lo lắng của anh vì sợ buổi công chiếu không ai mua vé thưởng thức. Nhưng nhanh chóng sau đó, Dolemite is My Name lại trở về chất hài hước quen thuộc, với sự sôi nổi hào hứng hiển hiện trên gương mặt của từng diễn viên, âm nhạc đầy rộn rã và những lời rap mạnh mẽ như thúc giục tinh thần con người.

Phim nói thay tiếng lòng của những nghệ sĩ da màu ở Hollywood khi bị đối xử bất công trong nghề nghiệp. Ảnh: Netflix

Đa phần chúng ta đều mang trong mình một mơ ước nào đó, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện khi không tin tưởng vào bản thân mình. Dolemite is My Name như một lời tri ân dành cho những trái tim nghệ sĩ cống hiến hết mình, đánh động vào ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi, cổ vũ con người hãy luôn tiến lên phía trước để nắm bắt những thành công đang chờ đón.