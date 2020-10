Đồng nghiệp và thân quyến cùng tiễn biệt NSND Lý Huỳnh

NSND Lý Huỳnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long, tên thật là Lý Kim Tuyền. Ông là người đa tài và gắn bó với phim trường ở rất nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo võ thuật, nhà sản xuất, góp phần tạo ra nhiều tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Trong sự nghiệp của mình, ông đã tham gia tổng cộng trên 50 phim. Vai diễn đầu tiên của NSND Lý Huỳnh sau năm 1975 là đại tá Hoàng trong phim Cô Nhíp của cố đạo diễn - NSƯT Khương Mễ và phim đã giành được giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 - năm 1977. Tại Liên hoan Thanh niên - Sinh viên thế giới ở Bình Nhưỡng năm 1978, phim Cô Nhíp cũng được tặng bằng khen của Viện Hàn lâm nghệ thuật CHDCND Triều Tiên. Đó là bước ngoặt đầu tiên, là cánh cửa mở ra cho Lý Huỳnh bước tiếp trên con đường điện ảnh cách mạng những năm sau. Với những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, năm 1993 Lý Huỳnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2012 được phong tặng danh hiệu NSND. Lễ động quan NSND Lý Huỳnh diễn ra vào 10 giờ sáng nay 24.10 và linh cữu vừa được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM).