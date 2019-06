Dòng nội y của Kim Kardashian bị chỉ trích nặng nề vì xúc phạm văn hóa Nhật

Sau khi gây sốt với hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình, nữ hoàng thị phi Kim Kardashian tiếp tục khiến nữ giới đứng ngồi không yên với dòng nội y bó sát. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, bà mẹ 4 con tiết lộ: “Cuối cùng thì tôi cũng có thể chia sẻ với mọi người về dự án mà mình đã phát triển suốt một năm qua. Đây là điều tôi đã ấp ủ suốt 15 năm nay. Kimono là dòng đồ lót mới cũng như là giải pháp hiệu quả tôi mong muốn mang đến cho phụ nữ”.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người hâm mộ, sản phẩm lần này của ngôi sao chương trình thực tế lại vấp phải hàng loạt chỉ trích. Kimono vốn là tên gọi của trang phục truyền thống Nhật Bản, được phụ nữ mặc trong các dịp quan trọng như: ngày đầu năm mới, lễ trưởng thành, tết thiếu nhi, tang lễ… Do đó, dùng tên của một quốc phục để đặt cho nhãn hiệu đồ lót đối với người Nhật là một sự xúc phạm.

Kim Kardashian cho biết dòng nội y này được cô ấp ủ suốt 15 năm qua Ảnh: Instagram nhân vật

Sự việc nhanh chóng được lan truyền và trở thành làn sóng phản đối gay gắt đến từ những cư dân của xứ mặt trời mọc. Bức xúc phản đối trên trang cá nhân của người đẹp 38 tuổi, một chủ khoản bình luận: “Kimono là trang phục truyền thống của Nhật Bản, có từ hàng ngàn năm trước. Thật xấu hổ khi cô cố gắng kiếm tiền từ nền văn hóa này mà chẳng hề biết gì về nó, tôi không còn gì để nói với hành động này”.

Ngoài ra, một số khác thẳng thắn chỉ trích chủ show Keeping Up With The Kardashians: “Dòng nội y của cô thật tuyệt. Nhưng đáng tiếc, việc đăng ký nhãn hiệu Kimono là một hành động tương đương với việc đánh cắp văn hóa từ người Nhật chúng tôi. Hãy xem xét và thay đổi tên gọi ngay. Có vẻ cô đang xem thường văn hóa Nhật Bản”.

Thậm chí, sự kiện còn trở nên vô cùng căng thẳng khi giới chức trách xứ Phù Tang vào cuộc. Theo CNN, Thị trưởng thành phố Kyoto, ông Daisaku Kadokawa đã đưa ra tuyên bố với Kim Kardashian nhằm yêu cầu cô gỡ bỏ tên ‘'Kimono'’ khỏi nhãn hiệu nội y của mình.

Thị trưởng thành phố Kyoto, ông Daisaku Kadokawa đã gửi thư yêu cầu Kim Kardashian gỡ tên gọi quốc phục Nhật Bản khỏi dòng nội y của cô Ảnh: AFP

Trong đó, Thị trưởng Daisaku Kadokawa chia sẻ: “Kimono là một trang phục dân tộc truyền thống được hình thành từ thiên nhiên và lịch sử phong phú của chúng tôi kết hợp với những nỗ lực và nghiên cứu không mệt mỏi của cha ông. Đây là một nền văn hóa cần được trân trọng và truyền lại trong cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra, nó còn là thành quả của sự khéo léo cũng như đóng vai trò là biểu tượng của nét đẹp tinh thần và giá trị của người Nhật”.

Ngoài ra, ngài Thị trưởng thành phố Kyoto còn nhấn mạnh rằng người Nhật đang tích cực đưa hình ảnh trang phục truyền thống này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Bên cạnh đó, ông Daisaku Kadokawa còn chủ động mời Kim Kardashian đến thăm Kyoto để trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật Bản trong bức thư của ông.

Kim Kardashian kiên quyết giữ tên gọi Kimono cho dòng nội y của mình dù vướng nhiều tranh cãi Ảnh: AFP/ Twitter

Đáp lại sự giận dữ từ mạng xã hội, Kim Kardashian tỏ ra rất cứng rắn khi chia sẻ trên tờ The New York Times rằng: “Tôi hiểu và có sự tôn trọng sâu sắc về tầm quan trọng của kimono trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, thương hiệu đồ lót của tôi được tạo ra với mục đích cốt lõi phục vụ sự đa dạng và bình đẳng của công chúng. Tôi vô cùng tự hào dù cho bất kỳ điều gì sẽ đến”.

Đến thời điểm hiện tại, phía doanh nhân 38 tuổi chưa có bất kỳ động thái nào về việc chịu trách nhiệm cũng như xin lỗi công khai trước người dân Nhật Bản. Bà mẹ 4 con hiện bị cư dân mạng buộc tội “chiếm đoạt văn hóa” và sa sút trong vấn đề “đạo đức kinh doanh”.

Kim Kardashian hay “Kim siêu vòng ba” là cái tên đầy thị phi ở Hollywood. Trước đó, cô chỉ là một trợ lý cho “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton và hầu như không để lại dấu ấn gì. Tuy nhiên, sau sự cố “vô tình” rò rỉ clip sex cùng bạn trai Ray J, nữ hoàng chiêu trò đã vô cùng khôn ngoan khi tự thành lập một chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians để tự phơi bày những chuyện lùm xùm và nhạy cảm về đời tư. Nhờ vào việc này, Kim Kardashian ngày càng trở nên nổi tiếng và một bước lên mây, tiến vào Hollywood. Hiện tại, cô đang hướng đến hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với hàng loạt thương hiệu thời trang mang tên mình.