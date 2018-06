Dòng sách 'thả trôi phiền muộn' thu hút độc giả

tái bản.

Nói về hoàn cảnh ra đời cuốn sách, tác giả tiết lộ: “Một buổi tối hai năm trước, lúc đang ở xứ người, tôi được một người bạn chia sẻ những bài viết ngắn trên mạng. Vốn thích danh ngôn từ nhỏ và hứng thú với những bài viết về cách sống, lối ứng xử trong cuộc đời nên đêm đó tôi đã thức đến khuya để đọc và suy ngẫm. Chợt nhớ đến những người thân, ít nhiều ai cũng có những nỗi niềm đau riêng, nếu đọc được những lời hay ý đẹp này hẳn là sẽ rất hữu ích. Tôi bắt đầu dịch và chia sẻ những bài viết trên Facebook, không ngờ được rất nhiều người đón nhận...”. Sau đó, những bài viết nhỏ này đã được tập hợp trong Thả trôi phiền muộn.

Bà Dương Ngọc Hân, Tổng biên tập Saigon Books, khẳng định: “Sau thành công của tủ sách Hạt giống tâm hồn trước đây thì dòng sách “thả trôi phiền muộn” đang lên ngôi. Nhiều người tìm đến các cuốn sách này để có được một nguồn “năng lượng sạch” cho tâm trí giữa bộn bề cuộc sống hôm nay”. Các tác phẩm thuộc dòng sách này ở Saigon Books đều bán khá tốt như: Làm như chơi của Minh Niệm tái bản lần 5 với 25.000 cuốn, Mở lối yêu thương của Thích Nữ Nhuận Bình in lần thứ nhất 5.000 cuốn, bán hết tái bản ngay sau đó thêm 3.000 cuốn, An nhiên như nắng của Chân Thiện Nhật in 5.000 cuốn và đang chuẩn bị tái bản, Không diệt không sinh đừng sợ hãi của thiền sư Thích Nhất Hạnh đạt 10.000 cuốn cho lần in đầu tiên... Bà Khánh Hà, đại diện First News, cho biết: “Như cuốn Đi tìm lẽ sống (tác giả Viktor Franki) năm 2017 in 24.000 bản thì từ đầu năm 2018 đến nay phải in thêm 23.000 bản, Sống an vui (tác giả Khangser Rinpoche) đã tái bản lần 3 với số lượng 12.000 bản...”.

Sách Không diệt không sinh đừng sợ hãi của tác giả Thích Nhất Hạnh

Tác giả Việt viết sách “sống an nhiên”

Thật ra dòng sách truyền năng lượng sống tích cực đã có ở VN từ lâu, song phần lớn là tác phẩm của các tác giả phương Tây. Thời gian gần đây, thị trường sách hào hứng chào đón sự ra đời của hàng loạt sách “thả trôi phiền muộn” do các tác giả người Việt chấp bút. Bà Dương Ngọc Hân nhận xét: “Sách của tác giả phương Tây rất hay, nhưng những cuốn sách của các tác giả Việt mang văn phong, lối suy nghĩ, những câu chuyện Á Đông, gần gũi với tâm hồn người Việt hơn nên được đón nhận nồng nhiệt là điều dễ hiểu”. Các cuốn sách bán chạy nhất thuộc dòng sách này của Saigon Books đều là của tác giả người Việt.

MC Quỳnh Hương đang được bạn đọc gọi bằng cụm từ thân thương “cục tỏa năng lượng” sau thành công của loạt sách truyền cảm hứng sống tích cực và yêu thương của chị. Quyển đầu tay An nhiên mà sống hiện đã bán được hơn 30.000 bản. Luật hấp dẫn của nụ cười mới ra mắt năm rồi vượt 10.000 bản. Hai quyển Thương còn không hết ghét nhau chi và Chuyện nhỏ nhà Quỳnh cũng xấp xỉ 10.000 bản. Người viết từng chứng kiến từng giọt nước mắt của độc giả chia sẻ cách vượt qua nghịch cảnh, hướng đến cuộc sống an nhiên sau khi đọc sách của chị.

Quỳnh Hương cho biết: “Những cuốn sách của tôi ban đầu xuất phát từ những bài viết an ủi và động viên độc giả qua những tình huống thực tế mà họ gửi đến. Theo tôi, ngày càng có nhiều người tìm đến các loại sách buông bỏ phiền não vì cuộc sống ngày càng nhiều áp lực từ gia đình, sự nghiệp, xã hội... Nhiều sự thay đổi quá nhanh khiến không ít người không kịp thích ứng, nhiều nghề nghiệp trở nên lạc hậu. Mạng xã hội cũng góp phần làm tăng cao mức độ so sánh tình trạng bản thân với xung quanh, dễ gây ức chế. Con người càng có khuynh hướng chìm sâu trong những nỗi buồn, nỗi thống khổ của riêng mình”. Tháng 9 năm nay, theo đúng “truyền thống” hằng năm, chị cũng dự định ra mắt một quyển sách mới tập trung giúp mọi người nhận ra những vấn đề sâu trong nội tâm mình. “Từ đó tôi mong rằng họ sẽ tự tìm cách thay đổi, chuyển hóa trong bản thân để có cuộc sống yên vui, tốt đẹp hơn”, chị nói.

Sau chưa đầy 1 năm ra mắt, cuốn Thả trôi phiền muộn do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành, gồm những bài viết ngắn với văn phong nhẹ nhàng, trong sáng do tác giả Suối Thông sưu tầm và biên dịch đã bán hết 15.000 bản và đang chuẩn bị