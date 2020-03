Động thái mới của Kim Kardashian sau khi lộ ghi âm Kanye West chơi xỏ Taylor Swift

Cuối tuần qua, giới giải trí xôn xao khi đoạn ghi âm là bằng chứng cho thấy vợ chồng Kanye West cố tình chơi xấu nhằm hạ bệ danh tiếng của Taylor Swift năm 2016 bị lộ.

Cư dân mạng đồng loạt tẩy chay ngôi sao truyền hình Keeping Up With The Kardashians

''Đây là một bức ảnh được cắt ra từ Keeping Up With The Kardashian s. Hãy nhìn xem, Saint thật đáng yêu! Ôi trời, tôi nhớ lúc thằng bé nhỏ như thế này. Con tôi'', Kim Kardashian viết. Tuy nhiên, nhiều người đã không hề ngần ngại để lại bình luận nhắc lại sự thật rằng Taylor Swift đã được minh oan qua đoạn ghi âm dài hơn 25 phút được tung ra ngày hôm qua trên YouTube. ''Không ai tin cô nữa đâu'', ''Đừng nói dối nữa, mọi thứ đã quá đủ'', ''Kanye West là kẻ tồi tệ nhất trên trái đất này'', ''Làm ơn đừng đem trẻ con ra để đánh lạc hướng dư luận khi cô đã có những hành động xấu trong quá khứ'', ''Tất cả mọi người ghét cô''... là những bình luận được ''thả tim'' nhiều nhất. Một số người thậm chí còn nhắc đến Look what you make me do - ca khúc được cho là nhắc về mối thù 10 năm của Taylor Swift và vợ chồng nam rapper tai tiếng.