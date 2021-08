Đồng tiền vàng lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, lại cho biết số lượng tiền vàng mệnh giá 20 đồng mà Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành năm 1948 là 200 đồng. Tiền được Bác Hồ dùng để tặng các bộ trưởng và là tặng phẩm ngoại giao trong các chuyến xuất ngoại. Bà Nguyễn Thị Thập, khi đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bác Hồ tặng 1 đồng tiền vàng này để khi ra nước ngoài có việc gì thật cấp bách có thể bán lo chi phí.

Ông Vũ Thế Khôi, con trai của cố Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe, cho biết đồng vàng được Bác Hồ tặng cha mình trong những năm kháng chiến. “Việc tặng đồng tiền đó diễn ra ở chiến khu Việt Bắc giữa kháng chiến gian khổ năm 1948. Chính bố tôi là người đưa ra ý kiến tặng lại cho bảo tàng. Sau này tôi và cụ bà chỉ thực hiện lời của cụ”, ông Khôi kể.

Về tạo hình, đồng tiền vàng này hình tròn, viền nổi trang trí xung quanh. Mặt trước ở giữa có hình Bác, phía trên in chữ hoa nổi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau tiền in nổi số 20, ở giữa có chữ “Việt”, dưới có 2 bó lúa xếp chéo, dưới nữa là số 1948. Tiền cũng in nổi dòng Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tiền còn có ký hiệu vàng nguyên chất 0,900 cũng như cân nặng 8,325 gr. Hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đồng tiền này có nhiều tương đồng với tạo hình Bác trên đồng tiền 1 đồng phát hành năm 1946, do nhà điêu khắc Hoàng Như Ngọc thể hiện.