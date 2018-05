Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry... xuất hiện tại lễ hội phim hoạt hình

Sự kiện vui chơi, giao lưu cùng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới như Doraemon, Pokémon, One Piece, Tom & Jerry, Ben 10, Powerpuff Girls... cùng rất nhiều nhân vật quen thuộc là các tài năng nhí... do kênh YouTube chuyên chiếu các phim hoạt hình giải trí hàng đầu dành cho thiếu nhi - POPS Kids tổ chức, sẽ diễn ra trong ba ngày từ 1 - 3.6 tại Vạn Hạnh Mall (Q.10, TP.HCM).



Chương trình có tên gọi Pops Kids và Những người bạn với hàng trăm nhân vật hoạt hình nổi tiếng từng đi vào tuổi thơ của nhiều thế hệ sẽ được tái hiện trên sân khấu. Nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra: ngày đầu tiên là giao lưu múa hát cùng các nhân vật Doraemon, vẽ tranh, tô màu và cắt giấy các nhân vật hoạt hình yêu thích. Ngày thứ hai là giao lưu với các nhân vật đến từ các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Tom & Jerry, Ben 10, The Powerpuff Girl, One Piece... cùng phần biểu diễn của các ca sĩ nhí đang nổi tại VN như Bé Ben Hoàng Quân, Hà Mi, Ben Lee, Hoàng Bách, Gia Khiêm, “Công chúa triệu view” Bảo An... Ngày cuối là chương trình gặp gỡ các nhân vật trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Pokémon, trong đó có màn xuất hiện bất ngờ của những chú chuột điện Pikachu.