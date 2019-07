Đường bích họa ở xứ sâm Ngọc Linh

Đây là con đường duy nhất trên địa bàn được khoác lên mình chiếc áo đa sắc màu mang đậm sắc thái của đất và người xứ sở sâm Ngọc Linh.

Đường “ bích họa Ngọc Linh ” Nam Trà My kéo dài 600 m với 32 bức tranh (mỗi bức cao 2,5 m, rộng 5 m) tái hiện những cảnh đẹp rừng núi Nam Trà My, những biểu tượng của đồng bào các dân tộc Ca dong, Xê Đăng, Mơ nông… như: cồng chiêng, nhà sàn, thác nước, cây sâm Ngọc Linh … cùng sinh hoạt, lao động của đồng bào nơi đây. Tất cả các bức họa đều thực hiện bởi các em học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn. Được biết, chi phí hoàn thành con đường này gần 100 triệu đồng do cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng góp.