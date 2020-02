Dương Cẩm Lynh đưa ra cách ứng xử nếu bị khán giả 'tấn công'

Cùng tham gia bộ phim Tiệm ăn dì ghẻ, trong khi vai diễn Tuyết Ngọc của Dương Cẩm Lynh được khán giả đón nhận thì vai Phillip của Bình An luôn bị khán giả ghét vì nhân vật này luôn tìm cách hãm hại Tuyết Ngọc.

Vì quá nhập vai, Bình An thường xuyên phải nhận không ít tin nhắn khiếm nhã với những lời lẽ xúc phạm từ một số khán giả quá khích khi theo dõi phim. Chia sẻ về vấn đề này, Dương Cẩm Lynh cho biết vai Tuyết Ngọc tuy có tính cách không được quyết đoán và mạnh mẽ nhưng cô chưa gặp phải sự cố như đàn em. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh cũng bày tỏ sự đồng cảm với Bình An bởi trước đó khi cô từng bị khán giả chửi thẳng mặt ở ngoài đường vì vai diễn Bà Tư thâm độc trong phim Ải mỹ nhân.

Dương Cẩm Lynh thân thiết với diễn viên Bình An trên phim trường Ảnh: ĐPCC

Từ sự việc đó, Dương Cẩm Lynh đưa ra cách ứng xử khéo léo nếu bản thân nữ diễn viên bị khán giả "tấn công". Nữ diễn viên Ải mỹ nhân chia sẻ: "Đầu tiên tôi sẽ cảm ơn họ, vì nhờ có những khán giả tâm huyết như vậy nên mới có những nhân vật/vai diễn sống mãi với thời gian. Đồng thời, tôi cũng giải thích cho họ hiểu, bởi vì lúc này chúng ta không còn đứng trong không gian của bộ phim ấy nữa, mà đang tương tác trực tiếp với nhau. Tôi sẽ khéo léo hướng họ sang những đề tài thực tế trong cuộc sống ".