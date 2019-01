Dương Đình Trí tái ngộ Thanh Ngân sau 5 năm đứt gánh giữa đường

Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong suốt nhiều năm qua. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng vẻ ngoài tươi trẻ, giọng hát ấm áp. Dương Đình Trí vào nghề khá muộn sau khoảng thời gian đi du học và tốt nghiệp 2 ngành đại học tại Úc. Anh về nước theo đuổi nghề hát với dòng nhạc bolero và dân ca quê hương. Dương Đình Trí còn thành công với bản hit Miền tây quê tui và thành lập ra chương trình nghệ thuật Bước chân hai thế hệ suốt 10 năm qua. Anh vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và ca sĩ chính của chương trình này.

Trước đó, những ca khúc song ca của Thanh Ngân, Dương Đình Trí được công chúng đón nhận mạnh mẽ. Có thể kể đến Gõ cửa trái tim, Đính ước, Cô dâu miền Tây, Chuyện tình Mỹ Lan, Không giờ rồi, Sông quê... Chính sự kết hợp tình cảm, nồng nàn trên sân khấu khiến bộ đôi bị đồn có tình cảm thật ngoài đời. Trên mạng xã hội còn râm ran thông tin Dương Đình Trí sẽ cưới Thanh Ngân làm vợ. Những clip ghép đôi của hai giọng ca hút hàng triệu view trên YouTube. Tuy nhiên hai ca sĩ chưa một lần lên tiếng về điều này.

Ảnh: NSCC Dương Đình Trí thừa nhận đứt gánh giữa đường suốt 5 năm với Thanh Ngân

Trong lần trở lại cùng Thanh Ngân, Dương Đình Trí đầu tư hẳn liveshow và thu hình do Trung tâm Bước chân hai thế hệ thực hiện. Anh cho biết vì những lý do riêng nên cả hai gián đoạn thời gian dài. Vì tôn trọng Thanh Ngân, anh giấu kín câu chuyện đằng sau khiến họ không hợp tác suốt 5 năm đằng đẵng. Đến nay, sự trở lại của cặp đôi làm khán giả hào hứng. “Love Stories” chính là live show đầu tiên của cặp đôi một thời làng nhạc, đây là chương trình mới toanh do Dương Đình Trí thực hiện.

"Đối với tôi, Thanh Ngân có một vị trí rất đặc biệt. Từ những rung cảm trên sân khấu đến những câu chuyện đời chúng tôi thấu hiểu nhau. Việc đứt gánh giữa đường suốt 5 năm không ai mong muốn nhưng nó là duyên số, cả hai đành chấp nhận. Lần trở lại này, biết đâu đấy là cái duyên kết nối để tôi và Thanh Ngân có tiến triển tốt đẹp hơn như khán giả mong đợi", Dương Đình Trí cho biết.

Ngoài Dương Đình Trí và Thanh Ngân thì chương trình cũng có sự xuất hiện đặc biệt của NSƯT Trương Minh Quốc Thái, diễn viên Thanh Thức, Huỳnh Đông, ca sĩ Nam Cường, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Ngọc Luân, Anh Tài... cùng sự góp mặt đặc biệt của NSND Lệ Thủy. Love Stories phát hành trên kênh YouTube Bước chân hai thế hệ vào quý 2.2019.