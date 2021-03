Đường đua Đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar 2021 lần đầu tiên có 2 phụ nữ

Đó là nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao (phim Nomadland) và nữ đạo diễn Anh Emerald Fennell (phim Promising Young Woman). Đến nay chỉ có Kathryn Bigelow là phụ nữ duy nhất đoạt Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm The Hurt Locker vào năm 2010.

Dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2021 vừa được công bố hôm 15.3 (giờ Mỹ) là Mank - bộ phim với bối cảnh thập niên 1930 nói về cuộc đời nhà biên kịch Herman Mankiewicz. Mank nhận được 10 đề cử gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc (David Fincher), Nam diễn viên chính xuất sắc (Gary Oldman), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Amanda Seyfried), cùng các đề cử về thiết kế âm thanh, trang điểm...

Hạng mục Phim xuất sắc nhất còn có 7 đề cử khác: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of The Chicago 7.

9 trong số 20 đề cử về diễn xuất thuộc về những diễn viên không phải da trắng. Lần đầu tiên diễn viên gốc Hồi giáo (Riz Ahmed trong phim Sound of Metal) và diễn viên Hàn Quốc (Youn Yuh-jung của phim Minari) nhận đề cử lần lượt Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tạp chí Variety mô tả đây là danh sách ứng viên Oscar đa dạng màu da nhất từ trước đến nay.

“Trong mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một nữ diễn viên Hàn Quốc sẽ được đề cử giải Oscar và không thể tin được đó là tôi!”, Youn Yuh-jung - người đóng vai một bà già tinh nghịch trong Minari, nói với Reuters.

Danh sách đề cử hạng mục Phim quốc tế xuất sắc có đại diện đến từ châu Á là Better Days (Hồng Kông - Trung Quốc ). Đáng chú ý có phim về nạn diệt chủng Srebrenica - Quo Vadis, Aida? của nữ đạo diễn Bosnia Jasmila Zbanic. Phim mô tả nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát hơn 8.000 đàn ông và trẻ em trai Hồi giáo vào năm 1995 do lực lượng người Serb ở Bosnia cầm đầu. “Đề cử Oscar cho phim rất quan trọng vì suốt 26 năm qua, chúng tôi tìm kiếm sự thật và chờ đợi công lý”, Chủ tịch Hiệp hội Các bà mẹ Srebrenica - Munira Subasic nói. Bà từng mất con trai và chồng trong vụ thảm sát cùng với 22 người thân khác.

Lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 25.4 tại 2 địa điểm: Nhà hát Dolby ở Hollywood (Los Angeles) và nhà ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.