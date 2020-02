Dương Khắc Linh lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân với bạn gái kém 13 tuổi

Dương Khắc Linh và vợ hiện đang có cuộc sống khá viên mãn sau kết hôn khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Trong chương trình Giải mã tri kỷ, khi được MC Khả Như hỏi về những tật xấu của chồng, Sara Lưu khẳng định chồng không có điều gì khiến bản thân phải bực hay khó chịu ngoài việc Dương Khắc Linh chưa giỏi tiếng Việt. “Vì anh Linh chưa giỏi tiếng Việt nên đôi khi hát cho em thu âm sẽ bị sai dấu. Những lúc như vậy em sẽ nói anh đừng hát nữa để em mò theo cũng được. Anh chỉ bị mỗi cái như vậy khiến em thu âm không được thôi”, Sara Lưu chia sẻ.

Trước thắc mắc sống chung với một người chồng hoàn hảo như vậy thì cuộc sống hôn nhân có quá êm đềm đến mức buồn chán hay không thì Sara Lưu một lần nữa khẳng định không hề. Cô nói thêm hai người hợp tính nhau nên cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. “Thường hai vợ chồng có công việc chung hay làm cái gì đó thì anh Linh thường hỏi ý kiến em nhiều hơn”, nữ ca sĩ nói thêm. Bản thân Dương Khắc Linh cũng cảm thấy gặp đúng người khi yêu và kết hôn cùng giọng ca Đừng như thói quen.

Sara Lưu không hài lòng vì chồng chưa giỏi tiếng Việt Ảnh: BTC

Dương Khắc Linh chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là phải gặp đúng người thì Linh may mắn khi gặp Sara. Hai người rất hợp với nhau một phần cũng có thể do cùng cung Song Ngư, những người thuộc tuýp không muốn gây chuyện. Có lúc cũng có thể bực này bực kia nhưng hai người vẫn nhường nhịn nhau nên cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng bình yên”. Cũng theo Dương Khắc Linh, dù chênh lệch vợ 13 tuổi nhưng sự trẻ trung, hài hước của anh vẫn có thể phù hợp với vợ và khiến cả hai lúc nào cũng cảm thấy thú vị bên nhau. Trải qua nhiều mối tình, Dương Khắc Linh có nhiều trải nghiệm trong chuyện yêu đương, khi gặp Sara Lưu qua những lần đi chơi, trò chuyện thì anh khẳng định đây đúng là người anh đang tìm.

Cũng trong chương trình này, Dương Khắc Linh một lần nữa khẳng định trong suốt thời gian Sara Lưu tham gia cuộc thi Giai điệu chung đôi và anh làm giám khảo thì anh có chút tò mò về cô nàng xinh đẹp và hát hay này chứ chưa hề tìm hiểu hay yêu nhau như lời đồn. Sara Lưu cũng cho biết chính vì những tin đồn yêu nhau đó nên cả hai mới biết nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. “Thấy Sara Lưu hát chung với Jaykii thì thấy à bạn này cũng may mắn nhưng mà hai người không đến với nhau nên mình là người may mắn”, Dương Khắc Linh trả lời về thắc mắc có ghen khi vợ “kết đôi” với Jaykii. Cuối chương trình, hai nghệ sĩ cũng dành cho nhau nhiều lời có cánh, cảm ơn vì đã luôn thấu hiểu, chia sẻ, hi sinh cho nhau để bảo vệ tình yêu và cuộc sống hôn nhân.