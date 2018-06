Dương Mịch bị giảm 50% thù lao trong phim mới

Người đàm phán là bộ phim truyền hình Trung Quốc ăn khách nhất đầu năm 2018 với 7 tỉ lượt xem trong chưa đầy 1 tháng phát sóng. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ Việt Nam của Dương Mịch sau ồn ào quỵt tiền từ thiện.



Người đàm phán là phần 2 của Người phiên dịch, quán quân tỷ suất rating Trung Quốc năm 2016 do Dương Mịch thủ vai chính. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bộ phim là vai nam chính được đổi từ Hoàng Hiên sang Hoàng Tử Thao, thành viên cũ nhóm nhạc Hàn Quốc EXO.

Tiếp nối thành công của Người phiên dịch, mối tình chị em thắm thiết khiến Người đàm phán tạo nên cơn sốt với hơn 7 tỉ lượt xem

Theo Sina, công ty truyền thông Gia Hành do Dương Mịch làm chủ và công ty Thiên Hạo Thịnh Thế của Huỳnh Tử Thao đều có hùn vốn đầu tư bộ phim nên thù lao của họ cũng được điều chỉnh thấp hơn so với giá thị trường 50%. Người đàm phán với kinh phí sản xuất lên đến 160 triệu nhân dân tệ (570 tỉ đồng). Phim được đầu tư lớn về mặt hình ảnh với bối cảnh từ Thượng Hải (Trung Quốc), New York (Mỹ) đến Hawaii (Mỹ).

Theo một số thông tin năm 2017, thù lao của Dương Mịch tăng lên 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 350 tỉ đồng) nhưng cô chỉ nhận 45 triệu nhân dân tệ (khoảng 160 tỉ đồng) trong Người đàm phán. Huỳnh Tử Thao được cho nhận 35 triệu nhân dân tệ, bằng một nửa thù lao khi anh tham gia các show truyền hình.

Gần đây, Dương Mịch gây chú ý bởi những scandal xung quanh cuộc sống. Nhân dân nhật báo Trung Quốc công bố cách đây 2 năm Dương Mịch tuyến bố quyên góp từ thiện cho trẻ em mù nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Thông tin đó khiến cô bị chỉ trích là không trung thực. Lời xin lỗi của Dương Mịch chưa được khán giả Trung Quốc hoàn toàn chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô không thật tâm mà chỉ nhằm xoa dịu dư luận.

Mặc scandal vây quanh, Người đàm phán của Dương Mịch nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Nam diễn viên nên duyên cùng mỹ nhân họ Dương trong Người đàm phán là Hoàng Tử Thao. Cả hai từng có cơ hội hợp tác lần đầu tiên vào năm 2015 trong bộ phim điện ảnh Bên nhau trọn đời. Tuy nhiên vai diễn của cựu thành viên nhóm nhạc EXO không được nhớ đến vì chỉ là vai phụ.

Trong 3 năm sau đó, Hoàng Tử Thao tham gia một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Thiết đạo phi hổ, Quy tắc trò chơi và Đại thoại Tây Du: Yêu người một vạn năm nhưng không gây được ấn tượng. Khi góp mặt trong Người đàm phán cùng đàn chị Dương Mịch, anh mới đẩy mạnh được danh tiếng về lĩnh vực phim ảnh.

Trong Người đàm phán, Dương Mịch và Hoàng Tử Thao vào vai tình nhân. Dù ngoài đời Hoàng Tử Thao kém Dương Mịch 7 tuổi nhưng cặp đôi vẫn kết hợp rất ăn ý. Phân cảnh tình cảm của họ chỉ dừng lại ở những hành động hôn trán, hôn má, ôm và nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến khán giả xao xuyến.

Những câu nói tình cảm của Hoàng Tử Thao dành cho Dương Mịch cũng khiến khán giả rất thích thú. Câu nói lãng mạn được yêu thích nhất của cặp đôi là khi Huỳnh Tử Thao tỏ tình với Dương Mịch: "Anh là đàn ông, em là phụ nữ, em xinh đẹp anh bảnh bao, em thông minh, anh trí tuệ, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, điểm nào cũng xứng đôi, đây gọi là xứng đôi vừa lứa".



Người đàm phán không chỉ tập trung vào yếu tố tình yêu mà còn lột tả sự khắc nghiệt, tầm quan trọng của nghề đàm phán. Đây là phim truyền hình đầu tiên khai thác đề tài này.

Một số khán giả Trung Quốc trên cộng đồng mạng Weibo bình luận:“Người đàm phán là bộ phim mà nam nữ chính yêu nhau trong sáng nhất "hệ mặt trời". Dù cả hai đều là người trưởng thành nhưng yêu chẳng khác học sinh cấp ba. Miệng thì nói yêu mãnh liệt nhưng chỉ hôn trán, bẹo má cho có lệ. Tôi không hiểu lý do vì sao lại như thế”. Người đàm phán lên sóng HTV7 từ ngày 30.5.