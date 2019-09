Đường Trần Hưng Đạo kẹt xe, hỗn loạn vì tài tử Ji Chang Wook

Ji Chang Wook có mặt tại TP.HCM trưa 10.9 và sẽ tham gia một sự kiện vào tối cùng ngày. Theo dự kiến sự kiện sẽ diễn ra lúc 18 giờ, nhưng từ sớm người hâm mộ đã có mặt tại nơi tổ chức (trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1). Một nhân viên bảo vệ chia sẻ không ít người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi Ji Chang Wook từ 13 giờ trưa.

Gần tới "giờ G", nơi này càng trở nên đông đúc, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng. Vì fan quá nhiều nên mọi người tràn xuống đứng dưới lòng đường Trần Hưng Đạo khiến các phương tiện rất khó di chuyển. Gần sát giờ tổ chức, tình hình càng tồi tệ.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong tiếng kèn xe lẫn tiếng hò hét của người hâm mộ. Lực lượng công an đã phải xuống tận nơi để giải quyết. Sau khi trao đổi với lực lượng chức năng, ban tổ chức buộc phải tuyên bố hủy chương trình. Thậm chí, ê-kíp phải lặp đi lặp lại nhiều lần: “Chương trình chúng tôi sẽ không diễn ra. Mời các bạn giải tán, đi về. Xin chân thành cáo lỗi với các bạn vì sự bất tiện này”. Tuy nhiên, fan không hề có ý định dời bước.

Hình ảnh chen chúc, hỗn loạn tại nơi tổ chức sự kiện ẢNH: FANPAGE JI CHANG WOOK VIETNAM

Từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đơn vị tổ chức liên tục phát thông báo xin lỗi, nhưng fan vẫn không chịu đi. Nữ diễn viên Diệp Lâm Anh, đại diện ban tổ chức, cho biết Ji Chang Wook không thể xuất hiện vì lý do an toàn. Cô chia sẻ nguyên nhân là do sợ fan quá phấn khích mất kiểm soát. Cuối cùng, nam diễn viên đã không xuất hiện. Thay vào đó, anh gặp gỡ dàn sao Việt tại một khách sạn ở quận 1.

Vì lỡ hẹn, Ji Chang Wook nhanh chóng gửi lời an ủi người hâm mộ thông qua đoạn video đăng trên fanpage. Anh bày tỏ: “Tôi đến TP.HCM để gặp fan của mình. Khi tới Hà Nội, người hâm mộ đã chào đón tôi nhiệt tình, nên tôi rất kỳ vọng vào hôm nay. Đáng tiếc là ban tổ chức lại thông báo rằng họ hủy sự kiện vì lý do an toàn. Tôi rất buồn. Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi và chào đón tôi. Thật sự rất hi vọng có thể gặp mọi người vào dịp sau”.

Nam diễn viên gặp gỡ một số sao Việt ở khách sạn ẢNH: FANPAGE JI CHANG WOOK VIETNAM Anh cập nhật clip gửi lời an ủi đến fan Việt vì lỡ hẹn ẢNH: FBNV

Được biết, không chỉ fan ở TP.HCM mà còn có cả người hâm mộ nhiều tỉnh thành khác cũng như từ nước ngoài đã đến đây mong mỏi được gặp Ji Chang Wook.