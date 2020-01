Dương Triệu Vũ hào hứng khoe được Hoài Linh lì xì

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Hoài Linh kèm theo dòng chia sẻ: “Hôm nay mùng 6 bắt anh Bốn lì xì dù chưa kịp mặc áo luôn”. Trong ảnh, diễn viên Nhà có năm nàng tiên cởi trần, hào hứng chụp hình cùng em trai. Trong khi đó, trên tay Dương Triệu Vũ là xấp tiền bao gồm tiền đô và tiền Việt mà nam danh hài lì xì. Khoảnh khắc vui vẻ của hai anh em nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thích thú trước khoảnh khắc đoàn tụ của hai anh em danh hài Hoài Linh. Đồng thời cộng đồng mạng gửi lời chúc năm mới đến hai nghệ sĩ. Một tài khoản viết: “ Chúc mừng năm mới chú và gia đình ạ. Chúc cả nhà an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn ạ”. “Sướng thế Vũ. Chúc em và anh Bốn năm mới an lành, vạn sự như ý và thành công rực rỡ”, khán giả khác chia sẻ. “Năm mới mà được đoàn tụ cùng gia đình thì không gì bằng em nhỉ”, một cư dân mạng chia sẻ.