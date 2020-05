Dwayne Johnson tái hợp với Emily Blunt trong phim mới

Theo Variety, Dwayne Johnson và Emily Blunt xác nhận sẽ tái hợp cùng nhau trong dự án phim siêu anh hùng Ball and Chain (tựa Việt: Bóng và dây chuyền). Trước đó cả hai cùng tham gia diễn xuất trong tác phẩm Jungle Cruise (Thám hiểm rừng xanh), dự kiến ra mắt vào ngày 24.7.2020.

Ball and Chain được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên ra mắt vào năm 1999. Nội dung xoay quanh đôi vợ chồng Edgar và Mallory Bulson thường xuyên xảy ra xung đột do trái ngược về tính cách. Sau 3 năm, cuộc hôn nhân của họ đi đến bờ vực tan vỡ. Tuy nhiên, đúng lúc nghĩ đến việc ly hôn thì họ vô tình va chạm với một thiên thạch bí ẩn, mang đến cho họ siêu năng lực ngoài trái đất . Điều quan trọng hơn là siêu năng lực này chỉ phát huy tác dụng khi Edgar và Mallory học cách gạt bỏ sự khác biệt để làm việc cùng nhau.

Dwayne Johnson và Emily Blunt từng hợp tác ăn ý trong phim Thám hiểm rừng xanh Ảnh: Variety

Ngoài việc đóng vai chính, cả Dwayne Johnson và Emily Blunt đều tham gia sản xuất bộ phim. Do cả hai từng hợp tác chung trước đó, tác phẩm hứa hẹn mang lại cho khán giả những giây phút thú vị nhờ màn thể hiện của cặp đôi nổi tiếng.

Kịch bản bộ phim được chấp bút bởi biên kịch của The Big Sick là Emily V.Gordon. Dù hiện tại phim chưa công bố lịch chiếu chính thức nhưng nhiều hãng phát hành đã lao vào đường đua giành bản quyền của bộ phim, trong đó có “ông lớn” Netflix.

Emily Blunt được mệnh danh là "bông hồng nước Anh". Với khả năng biến hóa nội tâm đa dạng, nữ minh tinh để lại dấu ấn rõ nét trong mỗi bộ phim cô từng tham gia và là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn cho các vai diễn gai góc như trợ lý khó ưa Emily Charlton trong The Devil wears Prada, người phụ nữ nghiện ngập Rachel trong The girl on the train...