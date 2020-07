Elton John, The Rolling Stones ‘dằn mặt’ các chính khách Mỹ khi dùng ca khúc tranh cử

Liên minh Quyền Nghệ sĩ (ARA) đã gửi một bức thư ngỏ tới Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ở Mỹ, yêu cầu các chính trị gia thuộc hai đảng này phải được sự đồng ý của nhạc sĩ và ca sĩ thu âm trước khi sử dụng bài hát của họ trong các chiến dịch vận động tranh cử. Theo báo Daily Mail, bức thư có chữ ký của các nghệ sĩ nổi tiếng như Elton John hay nhóm nhạc The Rolling Stones nhấn mạnh: “Đây là cách duy nhất để bảo vệ hiệu quả các ứng cử viên khỏi rủi ro pháp lý”.

Bức thư của ARA viết tiếp rằng: “Khi bị kéo vào các cuộc vận động chính trị một cách bất đắc dĩ, điều này có thể làm tổn hại đến giá trị cá nhân của một nghệ sĩ. Khán giả có thể thất vọng và giảm tình cảm dành cho nghệ sĩ đó”. Ngoài ra, việc sử dụng trái phép các ca khúc sẽ ảnh hưởng đến uy tín của các chính trị gia, gây nhầm lẫn cũng như làm giảm hiệu quả của thông điệp muốn truyền tải.

Nhiều khả năng The Rolling Stones sẽ kiện Tổng thống Trump

“Âm nhạc kể những câu chuyện mạnh mẽ, thúc đẩy kết nối và gắn kết cảm xúc. Đó là lý do tại sao các chiến dịch tranh cử sử dụng âm nhạc. Nhưng phải thực hiện theo cách đúng đắn, không được làm mất đi giá trị đó. Bất kỳ ứng cử viên trung thực nào cũng phải đảm bảo điều đó”, ARA khẳng định trong bức thư. Các nghệ sĩ ký tên vào lá thư gồm Elton John, Lionel Richie, Sia, Lorde, Sheryl Crow, Cyndi Lauper, ban nhạc R.E.M... Danh sách nghệ sĩ ủng hộ đang được nối dài.

You can’t always get what you want là ca khúc phổ biến trong các sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump Ảnh: The Independent

Hồi đầu tháng 7, ca sĩ Neil Young (74 tuổi) lên tiếng phản đối khi Tổng thống Donald Trump sử dụng 3 bài hát của ông tại một sự kiện ở núi Rushmore - nơi có bức tượng 4 vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump sử dụng Rockin' in The Free World, bên cạnh 2 ca khúc nữa của Young là Like A Hurricane và Cowgirl in The Sand. Nam ca sĩ nói hành động đó hoàn toàn không ổn. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, trong danh sách hơn 50 nghệ sĩ ký vào lá thư của ARA hiện tại chưa có Neil Young.

Trước đó vào cuối tháng 6, nhóm nhạc The Rolling Stones ra thông báo cho biết sẽ kiện Tổng thống Trump nếu ông và ê-kíp lại sử dụng nhạc của họ trong chiến dịch vận động tranh cử. The Rolling Stones đã không ít lần phàn nàn rằng Tổng thống Donald Trump sử dụng ca khúc của họ để tạo sôi động tại những cuộc vận động tranh cử vào năm 2016 mà không được phép. Tác phẩm kinh điển của The Rolling Stones - You can’t always get what you want là ca khúc phổ biến trong các buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Ngày 20.6, ca khúc này cũng vang lên tại buổi vận động tái tranh cử của ông chủ Nhà Trắng ở bang Oklahoma.