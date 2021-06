'Fast&Furious 9' được trình chiếu tại LHP Cannes 2021

Fast&Furious 9 được tiết lộ là bom tấn sẽ trình chiếu tại LHP Cannes năm nay. Phần mới nhất trong loạt phim Fast&Furious ra mắt khán giả toàn cầu sau khi bị trì hoãn từ năm ngoái.

Fast&Furious 9 thành công về mặt doanh thu phòng vé, bắt đầu cách đây vài tuần tại Trung Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Ở Bắc Mỹ, Fast&Furious 9 ra rạp vào ngày 25.6. Nhiều người hy vọng phim sẽ giúp tiếp tục phục hồi doanh thu phòng vé sau hàng loạt phim ra rạp thời gian gần đây như A Quiet Place Part II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Cruella….