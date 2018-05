Follow thế giới sao: Mâu Thủy dí dỏm cùng trang phục truyền thống Hàn Quốc

Người hâm mộ chỉ cần nhấn nút “follow” là đã biết tất tần tật các câu chuyện thâm cung bí sử của các sao từ Việt Nam đến quốc tế.

Mâu Thủy dí dỏm cùng trang phục truyền thống Hàn Quốc

Lý Phương Châu ủng hộ đồng nghiệp tố Phạm Anh Khoa

Gần đây, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố cáo gạ gẫm, quấy rối. Sự việc thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người trong đó có Lý Phương Châu, vợ cũ của dancer nổi tiếng Lâm Vinh Hải. Cô viết: “Đã định không lên tiếng về việc này nữa... nhưng thật sự chịu hết nổi! Bị gạ tình, bị xâm hại tình dục, im lặng thì tiếp tay cho hung thủ, cho hung thủ có cơ hội tìm nạn nhân tiếp theo. Im lặng là coi như tự chịu đựng, tự stress, tự khủng hoảng với điều đó luôn! Nói ra thì bị lên án là vẽ vời, là xạo, là bịa đặt, là scandal... Nạn nhân thì bị lên án như hung thủ! Hung thủ thì được bênh vực, được kêu gọi sự bao dung... Đây ko phải việc nên im lặng !!!”.

Tóc Tiên “khoe” dáng nuột mừng sinh nhật

Nữ ca sĩ khoe vóc dáng sexy bên bể bơi: “Tháng 5 phải rực rỡ hơn nhé. Vì mưa. Vì 1 trái tim nguyên lành. Và vì đời sẽ đáp đền, sau tất cả. Lại sắp 21 tuổi rồi”.

Vũ Khắc Tiệp thổ lộ số lần làm Ngọc Trinh buồn

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp vừa đăng tải hàng loạt bức ảnh vừa trả lời câu hỏi về số lần làm Ngọc Trinh buồn: “Anh không nhớ rõ số lần làm Trinh buồn nữa, vì có thể quá nhiều trong 13 năm kể từ ngày biết nhau. Nhưng lần gần nhất tự nhiên một ngày đẹp trời ngủ dậy thấy Ngọc Trinh hủy kết bạn Facebook và unfollow Instargram. Đó cũng là lần giận lâu nhất mất 2,3 tháng gì đó”. Theo ông bầu này, Ngọc Trinh không bao giờ khiến anh phải giận bởi: “Chắc có lẽ chưa vì Trinh sống ít cho phép ai có cơ hội được giận Trinh, anh nghĩ mình đang nói thật...”.

Elly Trần lưu luyến miền quê

Tạo dáng thướt tha bên cạnh dòng sông quê, bà mẹ hai con Elly Trần nói: “Má tôi nói: Chắc kiếp trước mày là nông dân nên kiếp này nhìn quê nhìn lúa mới quyến luyến đến vậy. Chứ ba má đẻ anh em mày ở đất Sài Gòn phồn hoa đô hội, cũng chẳng có họ hàng nào ở dưới quê, tới lớn tụi mày còn chưa thấy cây lúa ở ngoài đời ra làm sao, mà mày cứ mon men sao đó rồi cũng lần mò về đất khổ. Ừ ha, biết đâu, má tôi nói đúng. Đất không biết nói mà đất biết níu chân người, ngộ hen...”.

Selena Gomez trở lại đầy ẩn ý trên instagram

Nữ ca sĩ người Mỹ vừa đăng một bức ảnh quảng bá cho single dự kiến ra mắt ngày 10.5 với dòng chú thích kèm theo: “I wanna hold you when I’m not supposed to... (Tạm dịch: Em muốn ôm anh khi em không được làm thế).”. Các cư dân mạng cho rằng Selena gửi lời thổ lộ này đến Justin Bieber vì cô vẫn yêu rất nhiều và mong muốn được tái hợp với anh.