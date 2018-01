Follow thế giới sao: Ngân Anh giải thích về sự cố 'áo dài quyền lực'

Người hâm mộ chỉ cần nhấn nút “follow” là đã biết tất tần tật các câu chuyện thâm cung bí sử của các sao từ VIỆT NAM đến quốc tế.

Ngân Anh giải thích về sự cố “áo dài quyền lực”

Theo những thông tin trên mạng, Hoa hậu Đại dương Ngân Anh đưa ra con số 700 triệu đồng để đấu giá chiếc áo dài nhưng sau đó lại “lật kèo”. Rồi Lý Nhã Kỳ - lúc đó đang chủ trì cuộc đấu giá đã mua lại chiếc áo với giá 300 triệu đồng và sẽ tặng lại cho chính Ngân Anh. Trước sự việc trên, Ngân Anh đã có phản hồi trên Facebook: “Sự thật khi được anh MC Minh Hùng hỏi: ‘Theo Ngân Anh, chiếc áo dài mà á hậu Trương Thị May mặc sẽ được đấu giá với con số bao nhiêu, Ngân Anh có muốn gửi gắm lời chúc may mắn nào cho phần đấu giá chiếc áo dài này không?’, mình đã trả lời: ‘Em nhìn bộ áo dài chị May đang mặc với thiết kế công phu như thế và em biết đó là tâm huyết của anh Đinh Văn Thơ. Em hi vọng bộ áo dài này sẽ được bán với giá trị cao nhất có thể là 700 triệu đồng”.

Siêu mẫu viết trên Facebook cá nhân: “Cô thích một mình nghe nhạc, viết lách, suy nghĩ. Vậy là cô biết mình là người hướng nội! Nhưng cô cũng không hẳn là tự hào về điều này. Cô biết, ít ra ngoài giao thiếp, xã giao với đồng nghiệp, với những người liên quan đến công việc của cô, sẽ làm hình ảnh của cô như xa cách hơn, nhất là ở xã hội VN khi nhiều công việc được thuận lợi bởi sự quen biết, tình cảm, giao hữu thường xuyên. Cô cũng kiên quyết không để sự nội tâm, rụt rè làm rào cản của mình…”. Status này nhận được hơn 2.500 lượt chia sẻ chỉ trong 4 giờ đăng tải.

Ca sĩ Hồng Nhung hạnh phúc bên gia đình

Tiết lộ trên Facebook, ca sĩ Hồng Nhung cho biết chồng cô đang đưa 2 con về Mỹ thăm ông bà nội trong khi cô ở lại VN làm việc. Nữ ca sĩ viết: “Bố đưa hai em đi Mỹ đón năm mới với ông bà. Còn mẹ ở nhà đi cày đấy! Hẹn các chị một tuần nữa về, ta tổ chức pajama party nhé!”.

Một trang tin trực tuyến đã đưa số liệu thống kê trên trang nghe nhạc rằng ca khúc Em gái mưa của Hương Tràm đã chính thức vượt qua Lạc trôi của Sơn Tùng MTP. Hương Tràm ngay lập tức chia sẻ bài báo lên trang Facebook. Sau đó, cộng đồng Sky - người hâm mộ Sơn Tùng MTP - cho rằng trang tin đó đã bình chọn không chính xác và phản hồi trên Facebook của Hương Tràm. Nữ ca sĩ này viết: “Hôm nay không tìm hiểu kĩ lại đăng lại tít báo. Xin lỗi Sky nào nếu lỡ các em bị tổn thương nha... Chị sẽ tìm hiểu kĩ lại thông tin với báo nhé! Chị cũng rất hâm mộ bạn ý, yên tâm nhé!”. Ngoài ra, cô còn cho biết sẽ gặp trực tiếp Sơn Tùng MTP để xin lỗi nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của cộng đồng Sky.

Hoàng Thùy Linh thảnh thơi đón năm mới

Chia sẻ hình ảnh đang uống cà-phê trong trang phục thoải mái, Hoàng Thùy Linh viết trên Facebook cá nhân: “Những ngày cuối năm…”. Năm 2017 vừa qua khá thành công với nữ ca sĩ này khi cô dám đối mặt với scandal video “nóng” trong tự truyện mang tên Vàng Anh và Phượng Hoàng.

Người yêu điện ảnh tưởng nhớ Carrie Fisher

Nhân 1 năm ngày mất của minh tinh Carrie Fisher, con gái của bà là nữ diễn viên Billie Lourd đã chia sẻ trên Instagram hình ảnh 2 mẹ con ôm nhau.

Ngoài ra, cô còn đăng tải thêm bức ảnh đang ở Na Uy ngắm Bắc cực quang để tưởng nhớ mẹ: “Mẹ tôi luôn say mê với Bắc cực quang. Con yêu mẹ!”. Ngoài những người trong gia đình, người hâm mộ khắp thể giới cũng tưởng nhớ minh tinh này với dòng hashtag “CarrieOnForever”.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ người Mỹ liên tục đăng tải hình ảnh quây quần bên gia đình. Mới đây nhất, cô đăng bức ảnh bố mẹ của mình lên và viết những lời lẽ tràn đầy yêu thương. Bức ảnh nhận được nhiều lời bình luận có cánh từ người hâm mộ. Có người còn nhận xét Miley Cyrus rất giống mẹ.

Kim Kardashian khoe vòng 1 gợi cảm

Chỉ với bức ảnh trắng đen vừa đăng tải trên trang Instagram là đủ để mọi người nhận ra rằng Kim Kardashian không chỉ sở hữu vòng 3 trứ danh mà còn có vòng 1 rất gợi cảm. Bức ảnh chỉ mới được đăng tải trong vòng 6 giờ nhưng đã nhận được hơn 1 triệu lượt yêu thích.

