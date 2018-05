Follow thế giới sao: Thủy Tiên livestream phủ nhận tin đồn có bầu

Người hâm mộ chỉ cần nhấn nút “follow” là đã biết tất tần tật các câu chuyện thâm cung bí sử của các sao từ Việt Nam đến quốc tế.

Thủy Tiên livestream phủ nhận tin đồn có bầu

Trước tin đồn đang mang thai em bé thứ 2, ca sĩ Thủy Tiên livestream giải thích rằng mới đây do cô mặc áo rộng nên đã tạo cảm giác bụng to hơn bình thường: “Hôm qua, Tiên có đi cà phê với một người em. Xong rồi bạn ấy chia sẻ 1 cái clip và mọi người cứ tưởng là Tiên có em bé, hôm nay mình phải thanh minh chút xíu. Tiên vẫn còn rất nhiều dự án âm nhạc , sắp tới Tiên sẽ có kế hoạch cho một MV mới thật hoành tráng để quay lại cùng mọi người nên thông tin có bầu không chính xác nha mọi người”. Thủy Tiên còn tiết lộ cô có dự định sinh con thứ hai nhưng sẽ chọn thời điểm công việc bớt bận rộn hơn. Cô nói: “Để mọi việc cho duyên số đi”.

Minh Luân tiết lộ lý do bị Lan Ngọc chia tay

Mới đây, diễn viên Minh Luân chia sẻ bài báo đưa tin Lan Ngọc nắm tay Chi Dân đi chơi khuya đồng thời úp mở nguyên nhân bạn gái cũ dứt áo ra đi. Anh viết: “Thầm cảm ơn bài báo, nhờ vậy mới biết được đúng ngày hôm đó gọi không nghe máy và nhắn tin không trả lời, 3 giờ sáng gọi lại gây lộn và chia tay”.

Ninh Dương Lan Ngọc không có động thái gì đáp trả trong khi Minh Luân lại lên báo khẳng định rằng chính anh đã đăng tải thông tin trên lên trang Faebook và đã xóa vì anh không muốn nhắc đến những người không đáng nhắc. Nam diễn viên này cũng khẳng định không dựa hơi bất kỳ ai vì anh nổi tiếng hơn “người cũ” từ lâu.

Diễn viên Lan Phương hạnh phúc bên con gái

Cô đăng tải bức ảnh cô con gái một ngày tuổi và viết trên Facebook : “Một ngày nằm bên cạnh cơ thể bé bỏng ấy, lắng nghe tiếng kêu nho nhỏ, cảm nhận em vùi đầu vào ngực mẹ, mình mới cảm thấy cuộc sống thật kì diệu. Mình biết ơn anh và tạo hóa đã mang con đến bên mình... Thiên thần nhỏ Lina Linh Duffy xin chào thế giới. Em 1 ngày tuổi và đang háo hức khám phá thế giới này. Bố mẹ, ông bà yêu em lắm. Chúng ta thực sự là một gia đình hoàn chỉnh rồi. Sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng nhau con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều”. Trước đó, Lan Phương tiết lộ cô và bạn trai đã trở thành vợ chồng hợp pháp trước khi sinh một ngày.

Thân Thúy Hà thanh minh

Thân Thúy Hà hứng chịu chỉ trích sau khi comment trên Facebook của Thùy Trang - bà xã của Phạm Anh Khoa: “Em cứ làm điểm tựa để TM (tên gọi thân mật của Phạm Anh Khoa) rồi giải quyết theo cách ổn thỏa và sạch sẽ nhất để tên tuổi không bị ảnh hưởng bởi những chuyện hài này”. Sau comment đó nhiều người đã vào tận Facebook của Thân Thúy Hà và dành nhiều lời lẽ gay gắt cho cô.

Mới đây, Thân Thủy Hà đã chia sẻ về vấn đề này: “Khi bạn mình gặp nạn, mình không giúp được gì thì an ủi tinh thần và động viên tinh thần. Chúng tôi có nói gì thì chỉ người trong cuộc biết và ngầm hiểu ý của nhau đang ám chỉ điều gì. Người ngoài đừng áp đặt và suy đoán rồi kết tội người khác theo suy nghĩ của mình, rồi tự cho mình cái quyền vào nhà người khác chửi…”. Cô cũng giải thích thêm với một người bạn trên Facebook rằng: “Chị an ủi Trang, stt của Trang chứ không phải Khoa, đó do mọi người áp đặt và suy diễn chị bênh vực Khoa”.

Sao việt bàng hoàng trước sự ra đi của Stylist Mì Gói

Stylist Mì Gói qua đời ở độ tuổi 27 khiến hàng loạt người nổi tiếng đã bày tỏ sự thương tiếc đối với anh. Được biết, stylist Mì Gói tên thật là Trần Tiến Đạt, sinh năm 1991. Anh chàng này chính là người đứng sau và tạo nên phong cách ấn tượng cho hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng như Tóc Tiên, H'Hen Niê, Đông Nhi, Trương Ngọc Ánh, Lý Nhã Kỳ...

Đằng sau bức ảnh của Paris Hilton

Để có được dáng đứng chuẩn mực trong bức ảnh mà Paris Hilton đăng tải lên Instagram, Paris phải cảm ơn Chris Zylka đã ân cần chỉnh váy cho mình tại sự kiện amfAR thuộc Liên hoan phim Cannes. Theo kế hoạch, Paris Hilton và Chris Zylka sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay.

Hai con của Kim Kardashian gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh của hai bé North West và Saint West nhận được 5.241.131 lượt yêu thích chỉ sau một ngày đăng tải. Cả hai con của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và rapper Kanye West thừa hưởng được nét đẹp của bố và mẹ với đôi mắt to tròn và gương mặt lém lỉnh. Hiện tại, Kim có 3 nhóc tỳ với rapper Kanye West: cô bé North 4 tuổi, cậu bé Saint 2 tuổi và công chúa nhỏ Chicago vừa chào đời.