Gal Gadot, từ hoa hậu thành siêu nữ anh hùng thống trị màn ảnh

Gal Gadot đẹp vì đã từng đội vương miện hoa hậu. Nàng mạnh mẽ như một chiến binh rất hợp với vai diễn nữ anh hùng Diana Price cho một phim hành động như Wonder Woman. Cô vượt qua nhiều ứng viên casting phim là nhờ có 2 năm phục vụ nghĩa vụ quân sự trong các binh đoàn Israel. Thế nhưng, liệu Wonder Woman có thể kéo dài nhiều tập như một số phim siêu nhân nam?

Nàng Wonder Woman không trả lời câu hỏi trên bằng ngôn từ. Cô chỉ nhún vai, nhìn chằm chằm vào cảnh hoang tàn chiến tranh trước mặt rồi bắt đầu chạy nước rút, tay giương cao chiếc khiên chống lại cơn mưa đạn từ những khẩu súng mang thương hiệu Đức. Tất nhiên, Gadot tăng tốc sải chân là hoàn toàn theo lệnh hô của nữ đạo diễn Patty Jenkins của Wonder Woman. Khi nghe tiếng “cắt” vang lên, nữ diễn viên người Israel trong vai siêu anh hùng được trợ lý khoác lên người chiếc áo bông ấm, đón ly nước nóng uống vội trong khi ê-kíp trang phục đạo cụ lăng xăng chỉnh lại mái tóc và cái mũ sắt cho cô. Bên ngoài hãng phim Warner Bros ở Leavesden, Anh, nhiệt độ dao động ở mức nước đóng băng mà Gadot chỉ phong phanh trong trang phục da của Wonder Woman, chiếc váy cực ngắn chưa tới đầu gối và đôi giày cao gót. Gal Gadot phải diễn trong thời tiết lạnh buốt khắc nghiệt với phụ nữ, nhất là khi đang mang thai là một thử thách không nhỏ.

Đó là một góc cắt nhỏ khi Gal Gadot thực hiện Nữ thần chiến binh (Wonder Woman) ra mắt cách đây hơn 2 năm để rồi trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên trong hơn một thập niên trở lại đây, có một phụ nữ làm nhân vật chính, và cũng là lần đầu tiên có một nữ đạo diễn phụ trách thực hiện dòng phim siêu anh hùng. Thành công của Wonder Woman sau đó - xác lập kỷ lục cho phim điện ảnh có doanh thu ra mắt nội địa cao nhất thực hiện bởi một nữ đạo diễn (103,3 triệu USD) và phim chuyển thể từ truyện tranh có nhân vật nữ chính đạt doanh thu mở màn cao nhất. Điều này chứng tỏ một điều, không phải các phim siêu anh hùng là nam giới luôn thống trị lượng khán giả như mọi người thường nghĩ.

Vẻ gợi cảm, cuốn hút của Wonder Woman trong bộ giáp quen thuộc ẢNH: WARNER BROS.

Sự xuất sắc của Nữ thần chiến binh cũng khẳng định, những bộ phim như thế, tức vai chính là nữ, vẫn được người hâm mộ ủng hộ. Catwoman hồi 2004 có bị “ném đá” đôi chút, nhưng Elektra năm sau đó lại lấy được phong độ. Cộng đồng mạng không có điều tiếng gì về Wonder Woman khiến Gadot thở phào, trút đi áp lực lớn nhất luôn đè nặng khi cô nhận vai. Theo lời Gadot, cô đã cố gắng tập trung vào những gì thật quan trọng: cảm xúc từ trái tim của nhân vật, và diễn thế nào để có kết quả tốt nhất đồng thời mang lại hiệu ứng thú vị nhất cho khán giả.

Lần đầu để Gadot diễn vai Wonder Woman trong khi cái tên của cựu Hoa hậu Israel không phải ai cũng biết, Warner Bros được ví như đang chơi một canh bạc. Giám đốc Roven cũng chỉ đầu tư ở mức 250 triệu USD cho phim. Thế mà “ván bài” của ông với Gadot lại thắng lớn. Khán giả không nhất thiết phải quan tâm đến một diễn viên tên tuổi đảm nhận vai anh hùng này, bởi Gal Gadot đã diễn quá tốt.

Lớn lên ở một thị trấn nhỏ gần thủ đô Tel Aviv (Israel) trong một gia đình rất bình thường, Gadot cho biết mình chưa hề khao khát lớn lên trở thành một nữ diễn viên, dù hồi bé rất mê diễn kịch và đều đặn có mặt ở các lớp khiêu vũ. Có lẽ mong muốn làm một biên đạo múa xem ra đúng hơn với Gadot dù cô chưa có cơ hội nói ra. Cuộc đời lại xoay chiều theo hướng khác. Học xong cấp ba, cô nữ sinh Gal được gia đình thuyết phục tham gia cuộc thi Hoa hậu Israel. Chính Gadot phải ngỡ ngàng khi đoạt vương miện, rồi bước chân vào nghiệp người mẫu một thời gian ngắn trước khi trở thành huấn luyện viên chiến đấu trong quân đội Israel với hai năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Rời quân ngũ Gadot tiếp tục họ đại học với khoa luật.

Bất ngờ, một giám đốc casting phim từng biết nghề mẫu của Gadot mời cô thử một vai “đả nữ”. Dù đã thú nhận mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp khiến vị giám đốc nản lòng, nhưng những cảnh test phân cảnh lại khơi lên niềm hứng thú điện ảnh của chính cô. Thế là Gal Gadot tham gia các lớp diễn xuất, rồi vài tháng sau tham gia một bộ phim truyền hình của Israel, cuối cùng cô nhận được một vai nhỏ trong serie phim hành động nổi tiếng của Hollywood Fast and Furious. Với Gal Gadot, thế là đã quá may mắn, và cô cựu Hoa hậu Israel vẫn chỉ nghĩ đây là cuộc dạo chơi. Ngay cả khi được mời casting cho Wonder Woman, các phân cảnh test của Gadot vẫn chưa phải đứng đầu danh sách các ứng viên gây ấn tượng, nên Gal thấy nản, có lúc muốn bỏ cuộc để quay về trường luật với sách vở, chữ nghĩa. Chồng Gal Gadot là Yaron Versano thuyết phục cô kiên nhẫn bám trụ. Cuối cùng có được vai Wonder Woman, bắt đầu với Batman v Superman.

Galdot cùng dàn diễn viên gạo cội: Sung Kang, Ludacris, Vin Diesel, Paul Walker và Tyrese Gibson trong phim Fast & Furious Ảnh: UP

Nhà văn Mỹ William Moulton Marston, người tạo ra serie truyện tranh Wonder Woman, đã lấy Diana Price như một sự thay thế cho các siêu anh hùng nam hiếu chiến. Cô nàng chiến binh Amazone xinh đẹp, có siêu năng lực, sở hữu vũ khí ma thuật và sức mạnh tuyệt vời này cũng lại là vị anh hùng tốt bụng luôn bảo vệ những người ngây thơ, cô thế, yếu đuối. Thế nhưng, các bức vẽ Diana trong truyện tranh lại truyền tải sức quyến rũ thể hình với những bộ đồ hở hang, chân đi giày bốt cao gót, vừa gợi cảm vừa ngạo nghễ ngông cuồng, nhìn có vẻ rất mâu thuẫn với thông điệp nữ quyền nhân ái mà nhân vật được cho là hiện thân. Vai trò của nữ đạo diễn Jenkins là phải dựa vào triết lý “Nữ quyền là sự bình đẳng về lựa chọn và tự do. Diana có thể mặc bất cứ thứ gì cô ấy thích” để dung hòa được sự mâu thuẫn đó.

Còn riêng Gadot, với tư cách đã là mẹ của hai nàng công chúa, cô chỉ cần cảm thấy tự hào khi đóng vai một siêu anh hùng đưa ra được một hình mẫu mới truyền cảm hứng, vừa mạnh mẽ vừa nhân từ cho giới nữ là đủ. Bên cạnh đó, Gal Gadot cũng chứng minh cho Hollywood thấy, sự thành công của dòng phim bom tấn do phụ nữ làm đạo diễn như Patty Jenkins và vào vai chính như cô, vẫn có thể được kỳ vọng trở thành xu hướng mới trong một nền điện ảnh đương đại.