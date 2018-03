Galaxy khẳng định bài phỏng vấn về phim Điệp vụ Biển Đỏ là giả mạo

Ngay sau đó, Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy đã có công văn số 2803/2018/CV-GME gửi đến Ban Tuyên giáo T.Ư; Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông (A87); Tổng Cục an ninh II (Bộ Công An); Cục Điện ảnh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông).

Theo đó, phía Galaxy khẳng định đây là vụ việc giả mạo tên tuổi doanh nghiệp cung cấp thông tin xuyên tạc trên mạng internet, gây mất an ninh chính trị, xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.

“Chúng tôi xin khẳng định Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy cũng như cá nhân bà Đinh Thanh Hương không thực hiện bất kỳ nội dung phỏng vấn nào, và không đưa ra bất kỳ ý kiến hay bình luận liên quan đến bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ nói trên", nội dung công văn của Công ty này khẳng định.

Theo Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy, việc đăng tải các nội dung phỏng vấn giả mạo nói trên là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này, đồng thời, có dấu hiệu tội phạm, gây mất an ninh chính trị, xã hội chung.

Phía Galaxy khẩn thiết đề nghị các cơ quan, đơn vị hữu quan có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm nói trên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cũng như môi trường phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam.