Gành Đá Đĩa trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Cũng theo Quyết định 2280, còn có 6 di tích quốc gia đặc biệt khác được xếp hạng trong dịp này. Đó là: Di tích lịch sử hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.Huế và H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế; Di tích lịch sử An toàn khu II Hiệp Hòa, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang; Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh, H.Hồng Dân, Bạc Liêu; Di tích kiến trúc nghệ thuật đền An Xá , H.Tiên Lữ, Hưng Yên; Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Hiệp, H.Phúc Thọ, Hà Nội; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí, H.Nghi Lộc, Nghệ An.