George Clooney trở lại với phim truyền hình

Lần này, George Clooney sẽ tham gia bộ phim truyền hình gồm 6 phần chuyển thể từ tác phẩm của tiểu thuyết gia Joseph Heller mang tên Catch-22, theo Reuters. Bộ phim sẽ phát sóng trên kênh truyền hình trực tuyến Hulu từ ngày 17.5.

Trong ngày ra mắt loạt phim này tại Los Angeles (Mỹ), nam diễn viên George Clooney nói: “Thật khó có thể chuyển tải nội dung câu chuyện này nếu bộ phim chỉ có độ dài chừng 2 giờ. Loạt phim truyền hình là cách tốt nhất để phản ánh chính xác nội dung của câu chuyện”. Catch-22 lấy bối cảnh tại Ý trong Thế chiến thứ 2 và kể câu chuyện về đại úy phi công máy bay ném bom Yossarian của lực lượng không quân Mỹ cùng các phi công khác trong đội của anh. Những người lính luôn cố gắng duy trì sự tỉnh táo để đáp ứng các yêu cầu của quân đội với mong ước sớm quay về nhà.

Nam diễn viên Christopher Abbott thủ vai đại úy Yossarian. Diễn viên phim The The Wolf of Wall Street - Kyle Chandler, đóng vai Cathcart. Còn George Clooney vào vai viên chỉ huy Scheisskopf. Cuốn tiểu thuyết Catch-22 xuất bản vào năm 1961, trước đây từng được chuyển thành phim vào năm 1970 với độ dài 122 phút.