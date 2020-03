Gia Bảo tố vợ cũ ‘giựt’ sổ hộ khẩu, gây khó khăn cho cả nhà anh

Trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo khiến khán giả bất ngờ khi tiếp tục đăng đàn tố vợ cũ Thanh Hiền. Đặc biệt, anh thẳng thắn cho rằng người từng "đầu ấp tay gối” với mình có hành vi chiếm đoạt sổ hộ khẩu từ trước tết, khiến anh và gia đình gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Cụ thể, nam nghệ sĩ bức xúc tiết lộ: “Trời ơi! Bạn bỏ tôi đi… rồi bạn muốn giựt luôn cái hộ khẩu mà tôi đứng tên chủ hộ… Trong đó, có tên cha, mẹ, 2 đứa em, con gái và 2 đứa cháu tôi luôn vậy? Bạn ly dị tôi, nhiều người bảo tôi cắt tên bạn ra khỏi hộ khẩu vì bạn đã mua nhà ở với trai rồi… tôi nấn ná không cắt vì tôi còn chút nghĩa… rồi đụng chuyện bạn chửi vào mặt tôi là bạn muốn cắt sao không để bạn cắt?”.

Gia Bảo còn cho biết lý do sổ hộ khẩu rơi vào tay vợ cũ: “Rồi bạn mượn hộ khẩu tôi, bạn giam từ trước tết đến nay, ai gọi cho bạn kêu bạn trả bạn cũng không bắt máy… Thằng em tôi cần hộ khẩu chứng giấy chỗ làm mới, tôi cần hộ khẩu để giải quyết việc… Bạn lơ luôn, mẹ ruột tôi phải lấy số điện thoại lạ gọi bạn mới bắt máy”. Ngoài ra, cháu nội NSƯT Bảo Quốc còn cập nhật phản hồi của Thanh Hiền trước vụ việc: “Rồi bạn nói công an giữ vì corona không cho lấy từ trước tết đến hôm qua bạn mới trả cái giấy hẹn vì mẹ tôi đòi báo công an… mà giờ bạn lên Facebook bạn gieo tiếng oán cho cả nhà tôi vậy?”.

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền gây ồn ào về chuyện tình cảm trước và sau khi ly dị Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc trở nên cao trào khi Gia Bảo thẳng thừng trách khứ vợ cũ ngay trong bài đăng: “Bạn là diễn viên, bạn đóng đào thương, bạn diễn như thần… tôi đã ráng giữ cho bạn chút gì còn sót lại, chưa vạch trần bộ mặt của bạn và đồng bọn bạn ra thì bạn im cái miệng lại đi! Đừng diễn nữa! Tôi là tổng đạo diễn luôn nè bạn... Sợ bạn quá bạn H. ơi”.

Sau khi đăng tải, sự kiện thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Đa phần ý kiến tỏ ra tò mò về lý do thực sự mà Thanh Hiền giữ sổ hộ khẩu của gia đình Gia Bảo cũng như tình hình sự việc hiện tại. Chia sẻ dưới bình luận, ca sĩ Pha Lê viết: “Tui không can thiệp chuyện nhà bạn nhưng tui đang nói về luật nha, nếu mất hộ khẩu thì lên báo công an cớ mất, người nào chủ hộ khẩu nha, có vậy thôi…”. Một khán giả bày tỏ: “Gì mà nghiêm trọng vậy anh, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài anh ha… Chúc anh sớm giải quyết được mọi chuyện”. Một người dùng nhận xét: “Bởi hồi đó thấy hai người cứ có cái gì đó không dành cho nhau… Đúng là không phải duyên thiệt, nhìn chị đó cứ có gì đó không thật”.