'Giải mã' trang phục đầy chữ mà Natalie Portman diện ở lễ trao giải Oscar

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 đã diễn ra tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) để vinh danh sự cống hiến của các tài năng '' nghệ thuật thứ bảy". Bên cạnh dàn mỹ nhân xúng xính váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ thì Natalie Portman lại gây chú ý với trang phục mang ý nghĩa đặc biệt. Những cái tên của các đạo diễn nữ đã được thêu một cách khéo léo trên viền áo choàng mang nhãn hiệu Dior đắt tiền.

Trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, những cái tên quen thuộc như Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood) hay Bong Joon Ho (Parasite) đều là cánh mày râu. Chính vì thế, Natalie Portman đã bày tỏ sự ủng hộ và công nhận của mình đối với những đạo diễn nữ bằng cách thêu tên của họ lên chiếc váy dạ hội mà cô diện lên thảm đỏ Oscar.

Natalie Portman tỏa sáng cùng bộ váy dạ hội đặc biệt Ảnh: Getty images/AFP

Một số tên trên áo choàng của Natalie Portman bao gồm Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Mati Diop (Atlantics), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy), Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire) và Greta Gerwig (Little Women) - người được cho là sẽ nhận đề cử nhưng lại bị cắt vào phút cuối. Cô nói: ''Tôi muốn công nhận những người phụ nữ không được công nhận cho những cống hiến đáng kinh ngạc của họ năm nay theo một cách tinh tế''.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bày tỏ sự không hài lòng của mình về chênh lệch giới tính trong các đề cử đối với những giải thưởng điện ảnh lớn. Năm 2018, khi phỏng vấn với Ron Howard tại lễ trao giải Golden Globes, cô đã nhắc đến các đề cử toàn nam và nhận được sự ủng hộ của khán giả bằng những tiếng thở dài và vỗ tay đồng thuận.

Trong lịch sử Oscar, chỉ có năm cái tên nữ được đề cử và Kathryn Bigelow là người duy nhất từng giành chiến thắng cho The Hurt Locker năm 2008. Khi nghe công bố về những đề cử năm nay, Natalie Portman chỉ nhẹ nhàng phản ứng: ''Xin chúc mừng những người đàn ông đó''.