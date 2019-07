Giám định mỹ thuật ba không?

Bên cạnh giả tranh họa sĩ nổi tiếng, tốc độ và khả năng giả tranh cũng phức tạp. Việc đạo, nhái xảy ra nhiều và công khai đến mức nhà sưu tập Lê Hải Phong cho biết ông còn không dám khoe tranh ông sưu tập. “Tôi chơi tranh mà không dám đưa lên khoe, vì sợ đưa lên mạng sẽ bị chép. Mà chép xong thì không biết nổi ai thật ai giả”, ông nói. Tất cả những điều đó cho thấy nhu cầu giám định tranh là có thật.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cho biết ở nước ta, giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh là công việc hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm, chưa có máy móc kỹ thuật. “Tất cả chỉ là con số không, trong khi thị trường đã bắt đầu phát triển, hoạt động mua bán kinh doanh tác phẩm mỹ thuật trong và ngoài nước ngày càng phát triển”, ông Thành nói. Và đó là lý do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đứng ra mở Trung tâm giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh để làm nhiệm vụ này. Đây là một “ca” lạ nếu đặt trong so sánh với các nước có thị trường mỹ thuật. Các tổ chức hoạt động giám định đều là đơn vị phi chính phủ hoặc tư nhân. “Không có nước nào công tác giám định tác phẩm mỹ thuật lại do nhà nước thực hiện. VN có lẽ là nước duy nhất trên thế giới mà việc giám định tác phẩm mỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện”, ông Thành nói.