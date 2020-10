'Góa phụ đen' Scarlett Johansson lên xe hoa lần ba

Ngày 30.10, một tài khoản Instagram là Meals on Wheels America đăng tải trên tài khoản của họ thông tin khiến dư luận bất ngờ là "góa phụ đen" Scarlett Johansson và hôn phu của cô là Colin Jost chính thức về chung một nhà. Để xác nhận thông tin này, phía tạp chí Hollywood Reporter đã liên lạc với nữ diễn viên và cô xác nhận rằng thông tin đó là chính xác.

Theo nhiều nguồn tin, cả hai người đều tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng, không rình rang do tuân thủ những quy định nghiêm ngặt trong mùa dịch Covid-19 . Thế nhưng điều gây bất ngờ cho người hâm mộ đó là cả hai đã cử hành hôn lễ vào cuối tuần qua, thế nhưng đến hiện tại phía báo chí mới hay tin.

Scarlett Johansson là minh tinh nổi tiếng ở Hollywood và là một trong những sao nữ kiếm tiền giỏi nhất ở Mỹ. Bước chân vào giới giải trí từ giữa thập niên 1990 đến nay, cô được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi bật như Under the Skin, Her, Lucy, Jojo Rabbit... và đặc biệt, truyền thông thường hay gọi cô là "góa phụ đen" theo tên một nhân vật siêu anh hùng mà nữ nghệ sĩ đóng trong " vũ trụ điện ảnh Marvel /Disney. Tính đến hiện tại, tổng số tài sản ròng của nữ diễn viên này lên đến con số trên 165 triệu USD.