Natalie Portman luyện tập hùng hục cho vai Thor nữ đầu tiên của 'vũ trụ' Marvel

Trong phần 1 và 2 của series phim Thor của nhà Marvel/Disney ra mắt vào các năm 2011, 2013, nữ diễn viên Natalie Portman vào vai Jane Foster, người tình của siêu anh hùng Thor do tài tử Chris Hemsworth đóng. Biến cố xảy ra khiến cho nhân vật của Natalie Portman không thể xuất hiện ở phần 3 nhưng may mắn thay, cô sẽ tái xuất ở phần 4 là Thor: Love and Thunder. Trong bài phỏng vấn mới đây với Yahoo, minh tinh 39 tuổi xác nhận cô đang tích cực tập luyện để đảm nhận vai diễn năm xưa, song lại có tính chất hoàn toàn mới ở phần 4.

Theo như nguyên tác truyện tranh, sức mạnh từ búa thần Mjolnir đã giúp cho Jane Foster sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ và trở thành Mighty Thor. Nhiều thông tin bên lề cho hay đạo diễn Taika Waititi xác nhận rằng Thor: Love and Thunder sẽ có chi tiết Jane Foster bị ung thư, một trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Jane và góp phần lý giải cho nguồn gốc của Mighty Thor.

Bàn về sức mạnh của cây búa thần Mjolnir, Screenrant cho biết trong nguyên tác truyện tranh, cây búa được miêu tả với sức mạnh thần thánh, thế nhưng trong thế giới phim siêu anh hùng Marvel, nó chưa được khắc họa đúng bản chất kỳ vĩ của mình. Do đó, người hâm mộ khắp thế giới vẫn đang mong chờ Mighty Thor có hình dạng ra sao, sức mạnh như thế nào từ truyện lên phim. Thor: Love and Thunder đóng vai trò là phần hậu truyện của series Thor, series Avengers nhưng lại là phần tiền truyện đóng vai trò bản lề dẫn khán giả vào thế giới của người anh em Guardians of the Galaxy Vol. 3 (kịch bản phim này đã hoàn thành). Thor 4 dự kiến sẽ xuất xưởng vào 11.2.2022.