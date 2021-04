'Godzilla vs. Kong' tiếp tục đứng đầu phòng vé, doanh thu vượt 80 triệu USD ở Bắc Mỹ

Do thị trường phim chiếu rạp đang bị sụt giảm, các bộ phim mới ra rạp rất ít và cách xa nhau. Điều đó đã giúp Godzilla vs. Kong đạt doanh thu cao trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé từ khi trình chiếu tại Mỹ hôm 31.3. Tính đến nay, Godzilla vs. Kong đạt doanh thu toàn cầu hơn 390 triệu USD.

Nobody của hãng Universal - bộ phim kinh dị hành động của đạo diễn Ilya Naishuller với phần diễn xuất của Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Michael Ironside… giữ vị trí thứ hai với 2,5 triệu USD. Phim đã thu được 19 triệu USD tính từ hôm ra rạp 26.3 và 34 triệu USD toàn cầu trong 4 tuần. The Unholy của hãng Sony đảm bảo vị trí thứ 3 với 2 triệu USD trong tuần thứ ba ra rạp. Bộ phim kinh dị này có tựa Việt là Ấn quỷ (từng chiếu tại Việt Nam) đã thu về 9,5 triệu USD trên toàn cầu.

Phim hoạt hình phiêu lưu hành động Raya and the Last Dragon của Disney đứng thứ 4 với 1,9 triệu USD cuối tuần qua. Nằm trong top 5 là Tom and Jerry của Warner Bros, một bộ phim hoạt hình/live-action về bộ đôi mèo và chuột khét tiếng thu về 1,1 triệu USD, nâng tổng số tiền vé ở Bắc Mỹ lên 42 triệu USD. Giống như Godzilla vs. Kong, Tom and Jerry cũng chiếu trực tuyến trên HBO Max. Trên toàn cầu, Tom and Jerry đạt cột mốc doanh thu phòng vé đáng chú ý, vượt qua 100 triệu USD.