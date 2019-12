Gọi Hồng Vân là cháu, bà Tân Vlog 'ngượng đỏ mặt' khi biết độ tuổi chênh lệch

Sau khi tạo làn sóng tranh cãi trong chương trình Thách thức danh hài, bà Tân Vlog, người phụ nữ được cộng đồng mạng chú ý với những món siêu to khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong chương trình Mẹ tuyệt vời nhất. Nhà sản xuất vừa hé lộ đoạn trailer có sự xuất hiện của hiện tượng mạng này khiến người hâm mộ quan tâm. Ngay khi bước ra sân khấu, bà Tân bày tỏ sự hào hứng: “Bà chào tất cả các cháu, bà chào cháu Hồng Vân". Đồng thời, người phụ nữ này tiết lộ tham gia chương trình cùng con trai là Hưng Vlog.

Trên sân khấu, bà Tân Vlog bất ngờ chuẩn bị một món ăn để dành tặng Hồng Vân. Điều đó khiến nữ nghệ sĩ không khỏi hào hứng, liên tục tò mò đoán xem đây là món siêu to khổng lồ nào. Tuy nhiên, khi mở phần quà của mình, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ không khỏi hoang mang bởi đây là bánh đa kế tí hon đến mức phải cầm kính hiển vi soi. “Ôi giời cái gì thế hả? Bà ơi, mọi lần bà làm siêu to khổng lồ, bây giờ bà làm có tí vậy thì ai ăn ai đừng. Cháu nói thật với bà, cháu là siêu to khổng lồ rồi, mà bà cho cháu cái siêu bé thế này thì thấm thía vào đâu", Hồng Vân nói. Chia sẻ của cô khiến khán giả không nhịn được cười.

Bà Tân cùng con trai xuất hiện trong chương trình Mẹ tuyệt vời nhất Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời nữ nghệ sĩ tiết lộ vì biết đón chào bà Tân trong chương trình, cô đã chuẩn bị một chiếc áo chấm bi đúng chuẩn thương hiệu của hiện tượng mạng. Khi được Hồng Vân hỏi về tuổi tác, bà Tân hào hứng chia sẻ: “Bà sinh năm 1967, năm nay là 53 tuổi. Thế cháu Vân sinh năm bao nhiêu?”. Nghe đến đây, Hồng Vân tiếp tục hoang mang. Nữ nghệ sĩ liên tục bật cười và thú nhận: “Dạ báo cáo bà "cháu" sinh năm 1966, tức là "cháu" lớn hơn "bà" một tuổi đấy". Nghe đến đây, bà Tân ngại ngùng: “À thế à" khiến cả trường quay bật cười.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước tình huống hài hước này của chương trình và khen ngợi cách xử lý dễ thương của bà Tân. Một tài khoản viết: “Bà Tân dễ thương ghê, ngại ngùng khi biết mình nhỏ tuổi hơn cô Hồng Vân". “Công nhận nhìn bà ngại mà mình cứ cười hoài", khán giả khác chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khuyên hiện tượng mạng nên thay đổi cách xưng hô để tránh tình trạng "dở khóc dở cười" như sự cố với nghệ sĩ Hồng Vân trên sóng truyền hình.