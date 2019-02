'Green Book': Ứng cử viên hàng đầu 'Phim hay nhất' của Oscar

Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1960, khi nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn diễn ra mạnh mẽ. Tựa đề phim cũng là tên gọi tắt của quyển sách hướng dẫn du lịch tự túc The Negro Motorist Green Book được viết riêng cho người Mỹ gốc Phi, giúp họ có thể tìm trên đường đi những phòng trọ và tiệm ăn sẵn sàng tiếp đón người da màu. Chuyện phim bắt đầu khi gã võ biền người Ý Tony “Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen) được thuê làm tài xế kiêm vệ sĩ cho nhạc công piano Don Shirley (Mahershala Ali) trong chuyến lưu diễn xuyên miền Nam nước Mỹ. Tony được cấp cho quyển Green Book và dùng nó như một chỉ dẫn để giúp Don có được trải nghiệm thuận lợi nhất xuyên suốt cuộc hành trình kéo dài 8 tuần. Vượt qua khác biệt về sắc tộc và tính cách, tình bạn dần chớm nở giữa hai người đàn ông. Toàn bộ đều lấy cảm hứng từ tình bạn có thật giữa nghệ sĩ da màu Donald Shirley và Frank Anthony Vallelonga.

Đây là lần đầu đạo diễn Peter Farrelly thử sức với thể loại phim nghiêm túc. Trước kia, ông chuyên trị dòng phim hài và có một số tác phẩm đáng chú ý như Dumb and Dumber (1994) hay There’s Something About Mary (1998). Sang đến Green Book, chất hài được dùng như phương tiện giúp bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn dù phải chuyên chở đề tài phân biệt sắc tộc tưởng chừng nặng nề. Tiếng cười của bộ phim khá vui tươi, thoải mái, rất khác với tiếng cười đầy hàm ý mỉa mai châm biếm trong BlacKkKlansman hay The Favourite.