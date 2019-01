Thắng lớn Quả cầu vàng, 'Bohemian Rhapsody' nhận đề cử 'Oscar nước Anh'

Ngày 9.1, Viện Hàn lâm Anh quốc công bố danh sách đề cử giải thưởng BAFTA lần thứ 72. Dẫn đầu danh sách đề cử là bộ phim lấy đề tài "cung đấu" The Favourite. Tác phẩm của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos có nội dung về cuộc tình đồng tính tay ba giữa Nữ hoàng Anh là Anne (Olivia Colman) và hai phụ nữ khác, một xuất thân dòng dõi quý tộc là phu nhân Sarah Churchill (Rachel Weisz) và một xuất thân thấp kém là Abigail Hill (Emma Stone). Pha lẫn giữa yếu tố chính trị và tình sử, phim được khen ngợi là tác phẩm đầy lôi cuốn được thể hiện qua những khung hình đậm chất nghệ thuật. Cả ba nữ diễn viên đều được đề cử, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Olivia Colman và hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cả hai diễn viên Rachel Weisz và Emma Stone.

Ảnh: Element Pictures Phim đậm tính nghệ thuật về đề tài thâm cung nội chiến Anh quốc thế kỷ 18 The Favourite dẫn đầu với 12 đề cử. Điều ấn tượng là cả ba diễn viên nữ trong phim đều nhận được đề cử

Theo sau bộ phim tình sử chốn thâm cung là bộ phim ca nhạc, tiểu sử Bohemian Rhapsody của đạo diễn Bryan Singer. Phim kể về những thăng trầm trong sự nghiệp của nhóm nhạc huyền thoại Queen, đồng thời đào sâu vào chân dung của giọng ca chính ban nhạc là Freddie Mercury (Rami Malek). Nam diễn viên gốc Ai Cập Rami Malek với vai diễn "cân" cả bộ phim cũng nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng lần này.

"Ngồi chung mâm" với Bohemian Rhapsody là các tác phẩm như First Man, phim tiểu sử về phi hành gia Neil Armstrong của đạo diễn Damien Chazelle; Roma, phim nghệ thuật làm về tuổi thơ đan lồng với chính trị của đạo diễn Alfonso Cuarón và A Star Is Born, cũng là một phim ca nhạc của đạo diễn, kiêm vai nam diễn viên chính trong phim là Bradley Cooper. Cả ba tác phẩm này đều nhận được bảy đề cử, trong đó phim Roma và A Star Is Born đều nhận được đề cử Phim xuất sắc nhất, riêng Roma còn lọt vào đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Ảnh: Esperanto Filmoj Gần như không một giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ nào là không gọi tên Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón. Phim nhận được 7 đề cử, trong đó phải kể đến đề cử Hình ảnh trong phim đẹp nhất cho những khung hình đen trắng, mang nhiều ẩn ý nghệ thuật trong phim

Một điểm nhấn trong danh sách đề cử lần này đó là ngoài phim Roma nằm trong đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, các tác phẩm còn lại trong danh sách như Capernaum của đạo diễn Nadine Labaki, Cold War của đạo diễn Paweł Pawlikowski, Dogman của đạo diễn Matteo Garrone và Shoplifters của đạo diễn Kore-eda Hirokazu đều là những tác phẩm nghệ thuật, dồn nén nhiều vấn đề về con người, thời cuộc. Những tác phẩm được Viện Hàn lâm Anh "chỉ mặt gọi tên" còn là những ứng viên sáng giá cho giải Oscar 2019 tới.

Cuộc đua "Oscar nước Anh" năm nay không chỉ là cuộc đua của những tác phẩm mang nặng tính nghệ thuật mà bên cạnh đó còn là nơi cạnh tranh giữa những "ngựa chiến" ở các hạng mục đề cử về nghe, nhìn hay kỹ thuật quay dựng. Với đề cử giải BAFTA lần này cùng với kết quả giải Quả cầu vàng mới công bố, nhiều phim đang nắm chắc những chiếc vé thông hành đến đường đua Oscar sắp tới. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10.2 tại nhà hát Royal Albert Hall ở London, Anh.

Ảnh: Warner Bros. Pictures Bradley Cooper nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim A Star Is Born, ở hạng mục này, anh phải tranh cạnh với những đạo diễn lão làng như Spike Lee, Paweł Pawlikowski, Yorgos Lanthimos và Alfonso Cuarón. Liệu tài tử có làm nên kỳ tích? Ảnh: Netflix Phim cao bồi The Ballad Of Buster Scruggs của anh em đạo diễn Ethan Coen và Joel Coen, chiếu trên kênh Netflix cũng bất ngờ được đề cử Trang phục xuất sắc nhất. Đứng sau những bộ trang phục trong phim là nhà thiết kế tài hoa Mary Zophres Ảnh: Columbia Pictures Thắng giải Phim hoạt hình hay nhất tại Quả cầu vàng, Spider-Man: Into the Spider-Verse tiếp tục được đề cử tại giải thưởng lần này Ảnh: Annapurna Pictures Tài tử nổi tiếng với lối diễn hành xác (method acting) Christian Bale tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ trong phim Vice. Bộ phim nhận được tổng cộng 6 đề cử, bao gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Christian Bale và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho minh tinh Amy Adams

Danh sách đề cử giải BAFTA 2019

Phim xuất sắc nhất

Roma

BlacKkKlansman

Green Book

The Favorites

A Star Is Born

Phim Anh quốc nổi bật

Beast

Bohemian Rhapsody

The Favorites

McQueen

Stan & Ollie

You Were Never Really Here

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất

Capernaum

Roma

Cold War

Dogman

Shoplifters

Phim tài liệu xuất sắc nhất

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Incredibles 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Isle of Dogs

Đạo diễn xuất sắc nhất

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Paweł Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favorites)

Alfonso Cuarón (Roma)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Cold War (Janusz Głowacki, Paweł Pawlikowski)

The Favorites (Deborah Davis, Tony McNamara)

Green Book (Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga)

Roma (Alfonso Cuarón)

Vice (Adam McKay)

Kịch bản chuyển thế xuất sắc nhất

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener, Jeff Whitty)

First Man (Josh Singer)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Olivia Colman (The Favourite)

Viola Davis (Widows)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Adams (Vice)

Clairy Foy (First Man)

Emma Stone (The Favourite)

Margot Robbie (Mary Queen of Scots)

Rachel Weisz (The Favourite)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Christian Bale (Vice)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Steve Coogan (Stan & Ollie)

Viggo Mortensen (Green Book)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Timothée Chalamet (Beautiful Boy)

Nhạc phim hay nhất

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle Of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)

A Star Is Born (Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson)

Hình ảnh trong phim đẹp nhất

Bohemian Rhapsody (Newton Thomas Sigel)

Cold War (Łukasz Żal)

The Favourite (Robbie Ryan)

First Man (Linus Sandgren)

Roma (Alfonso Cuarón)

Dựng phim xuất sắc nhất

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

First Man (Tom Cross)

Roma (Alfonso Cuarón, Adam Gough)

Vice (Hank Corwin)

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (Stuart Craig, Anna Pinnock)

The Favourite (Fiona Crombie, Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley, Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre, Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez)

Trang phục xuất sắc nhất

The Ballad Of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Bohemian Rhapsody (Julian Day)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen Of Scots (Alexandra Byrne)

Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất

Bohemian Rhapsody (Mark Coulier, Jan Sewell)

The Favourite (Nadia Stacey)

Mary Queen Of Scots (Jenny Shircore0

Stan & Ollie (Mark Coulier, Jeremy Woodhead)

Vice (Nominees TBC)

Âm thanh xuất sắc nhất

Bohemian Rhapsody

First Man

Mission: Impossible - Fallout

A Quiet Place

A Star Is Born

Kỹ xảo xuất sắc nhất

Avengers: Infinity War

Black Panther

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

First Man

Ready Player One

Phim hoạt hình ngắn Anh quốc xuất sắc nhất

I'm OK

Marfa

Roughhouse

Phim ngắn Anh quốc xuất sắc nhất

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

Giải ngôi sao triển vọng

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright