Hà Anh Tuấn hát 'người đàn ông một mình' vì hoang mang với thế giới xung quanh

Trong buổi livestream công bố concert The Veston tại Đà Lạt vừa qua (đã dời lịch biểu diễn vào 26, 27.2 theo khuyến nghị từ công văn của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trước diễn biến của dịch Covid-19 ), Hà Anh Tuấn đã hé lộ với khán giả của mình về đĩa nhạc này. Đây là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt nằm trong dự án lớn Veston được Hà Anh Tuấn công bố từ tháng 7.2020, cùng với chuỗi See Sing Share - Trong rừng có cơn mát lành và concert The Veston. Có thể xem đây là một album được chuẩn bị công phu và gửi gắm nhiều thông điệp trong âm nhạc, về cuộc sống từ Hà Anh Tuấn.