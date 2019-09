Hà Anh Tuấn kể Truyện ngắn bằng âm nhạc tại Hội An

Ngay khi Truyện ngắn khởi động, cũng như các lần trước đây, vé của show đã bán “hết sạch” chỉ sau... 5 phút. Nhiều người không tin đó là sự thật trong tình hình thị trường ca nhạc khá khó khăn hiện nay, nhưng Hà Anh Tuấn đã làm được. Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu (người nắm giữ “linh hồn” cho tất cả concert của Hà Anh Tuấn) thì: “Truyện ngắn là một dự án âm nhạc đặc biệt của Hà Anh Tuấn kết hợp cùng những tác phẩm âm nhạc mới của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ngoài 2 đêm nhạc tại Hội An, lần đầu tiên Truyện ngắn còn dự kiến được phát hành dưới hình thức một bộ phim điện ảnh với câu chuyện lấy cảm hứng từ những ca khúc của Tuấn hát Phan Mạnh Quỳnh (album By movie)”.

Các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh được viết riêng cho dự án Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn lần này là những câu chuyện âm nhạc viết về thân phận, khát khao tình yêu và cả những thử thách số phận với những ký ức, kỷ niệm, trăn trở, hy vọng… lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội An. 5 ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh trình diễn trong live concert còn được Hà Anh Tuấn và ê kíp đặt tên cho 5 loại vé gồm: Có chàng trai viết lên cây, Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm và một ca khúc viết riêng cho Hội An mang tên An. Bài hát An và Xuân thì khi được Hà Anh Tuấn “nhá hàng” trong buổi livestream ngay tại Hội An về chương trình đã “đốn tim” các fan. Ngay cả chiếc vé tham dự đêm nhạc cũng được ê kíp sáng tạo thực hiện như một cuốn sổ da chứa đựng những câu chuyện nhỏ của Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh.