Hà Nôi thu trong chén chè bưởi cốm của ngoại

Hà Nội trong tuổi thơ chúng tôi là những câu chuyện được nghe ngoại kể bên hiên nhà những chiều lất phất mưa bay. Đó là một Hà Nội ngát hương hoa sữa, một Hà Nội đầy những món ngon. Tôi còn nhớ rất rõ, khi cơn mưa đầu tiên thả mình trên mấy ngọn cỏ trước nhà, làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè phía trước, đám bụi đất trước sân cũng nằm lặng im nghe từng hạt mưa ngọt lịm thấm qua từng tấc đất, chính là lúc ngoại lui cui trong bếp nấu món chè cốm dẻo ngát hương. Ngoại nói, đó là một trong những món ngon đặc trưng của đất Hà thành.

Ngoại tôi là người phụ nữ gốc Hà Nội . Hồi ông tôi ra Bắc tập kết thì gặp bà, rồi nên duyên chồng vợ. Sau ngày đất nước thống nhất, bà theo ông về Huế. Rời xa mảnh đất mình sinh ra và sống suốt những tháng năm tuổi trẻ , ngoại càng thêm nhớ nhung nhiều. Dường như, để vơi bớt cái niềm thương nhớ ấy, ngoại thường hay nấu những món ngon từ quê nhà. Những món ăn tinh tế, mà đậm đà hương vị đất Tràng An.

Những đứa trẻ hảo ngọt như tôi thích nhất vẫn là chén chè bưởi cốm non của ngoại. Cái vị chè thanh thanh, giòn dẻo, lại thoang thoảng hương bưởi sau vườn, hòa trong mùi cốm ngát hương dễ khiến lòng người tan chảy.

Chỉ những lúc Hà Nội vào thu, bếp của ngoại mới xuất hiện món chè bưởi cốm xanh ngắt ngọt lành ấy. Cốm dùng để nấu chè là loại cốm dân dã của làng Vòng, được người thân gửi tận ngoài Bắc vào, gói ghém tất cả tình yêu thương và nhung nhớ về Hà Nội. Mỗi lần cầm trên tay món quà quê, ngoại lại bồi hồi kể lại chuyện xưa tích cũ. Ngoại bảo, nghề làm cốm của làng Vòng xuất hiện cách đây cả ngàn năm. Mùa thu năm đó, khi lúa ngoài đồng bắt đầu uốn câu thì trời trút xuống những cơn mưa tầm tã. Mưa to gió lớn khiến cho đồng ruộng ngập chìm trong biển nước. Người dân làng Vòng đành mang tơi đội nón, vội vã ra đồng mò cắt những bông lúa non mang về, rồi rang lên, mong vớt vát chút mùa vụ đã thất thủ. Nào ngờ bông lúa non giữa ngày mưa rét ấy lại có hương vị rất riêng, ngon ngọt dẻo thơm vô cùng. Đó cũng là khởi nguồn cho đặc sản cốm làng Vòng hôm nay.