Hai đại Titan Godzilla - Kong chuẩn bị đại chiến màn ảnh Việt

Mặc dù Godzilla và Kong đều được khai thác trên màn bạc từ rất lâu, song có thể nói rằng, sự xuất hiện trong vũ trụ MonsterVerse của cả hai chính là “quả bom” hoàn hảo nhất đưa hai đại Titan này trở thành những tượng đài trong lòng người hâm mộ điện ảnh toàn cầu.

Bắt đầu khởi động vào năm 2014, vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse mở ra một thế giới “tưởng cũ mà hoàn toàn mới”, nơi con người và những Titan cổ đại vẫn luôn tồn tại song song và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mặc dù cho đến nay mới chỉ có bốn phần phim được công bố, MonsterVerse được lòng khán giả đại chúng, đồng thời đưa những thương hiệu như Godzilla hay Kong trở thành những cái tên “vốn đã nổi, nay lại càng đình đám”.

Trailer bom tấn Godzilla Vs. Kong

Những dấu mốc đầu tiên được ghi nhận trong MonsterVerse bắt đầu từ khoảng những năm đầu thế kỷ 20, khi thời đại nguyên tử bắt đầu với phát hiện về sự phân tách nguyên tử. Sau sự kiện “một sinh vật kỳ lạ” tấn công tàu sân bay USS Lawton vào năm 1943, một tổ chức mang tên Monarch đã được thành lập nhằm bí mật nghiên cứu về các sinh vật cổ đại đang sống dưới bề mặt trái đất . Thông qua các phần phim, Monarch cũng được coi là cầu nối quan trọng giữa loài người và các Titan này. Theo thấn thoại Hi Lạp, Titan là những vị thần khổng lồ.

Hàng chục năm sau đó, MonsterVerse bắt đầu ghi nhận những trận chiến long trời lở đất có sự góp mặt của cả con người và các siêu quái thú, mà trong đó nổi bật nhất đến nay phải là trận chiến trên Đảo Đầu Lâu năm 1973 cùng Kong chống lại Skullcrawlers hay đại chiến San Francisco năm 2014 khi Godzilla “đá tan” những sinh vật MUTO đang đe dọa sự sống của con người.

Năm 2021, MonsterVerse tiếp tục mang đến một trận đại chiến khác - lần này là trận đại chiến giữa hai Titan vĩ đại nhất vũ trụ quái vật này: Godzilla và Kong. Rốt cuộc, cuộc chạm trán giữa một bên là “vua”, bên kia là “chúa” này sẽ ảnh hưởng thế nào đến dòng thời gian và sự phát triển của các sự kiện trong MonsterVerse?

Godzilla: Chúa tể đại diện cho sự phẫn nộ của thiên nhiên

Ra đời từ khoảng những năm 1950, Godzilla là một trong những siêu quái vật (kaiju) có xuất xứ từ Nhật Bản, ban đầu do hãng phim Toho nắm bản quyền. Godzilla trong tiếng Nhật là Gojira, một từ ghép từ Gorira (khỉ đột) và Kujira (cá voi), mang hàm nghĩa “khỏe mạnh như khỉ đột” và “lanh lợi dưới nước như cá voi”.

Tuy được ghép từ tên của khỉ đột và cá voi, Godzilla thực chất lại mang hình dạng của một con khủng long khổng lồ, toàn thân được bao bởi lớp vảy cứng và rắn chắc, do đó súng đạn của loài người từng chĩa vào Godzilla trong rất nhiều phần phim cũng không khiến vị chúa tể này thương vong nặng nề.

Điểm đặc biệt của Godzilla chính là “hơi thở nguyên tử” (Atomic Breath) màu xanh ẢNH: IMDB

Godzilla theo từng phần phim có vẻ như ngày một cao lớn hơn, lên tới cả trăm mét, xứng danh “đế vương bất tử” như trong phần phim năm 2019 do Warner Bros. phát hành. Điểm đặc biệt của Godzilla chính là “hơi thở nguyên tử” (atomic breath) màu xanh, có khả năng phá hủy gần như mọi thứ nó quét qua. Bởi vì “hơi thở nguyên tử” này, Godzilla được cho là hình ảnh ngầm ám chỉ đến thảm họa hạt nhân, khi mà vào thời điểm Godzilla ra đời - những năm 1950, bom hạt nhân là nỗi kinh hoàng của con người, đặc biệt là trong mắt các nhà làm phim Nhật Bản, những người từng chứng kiến tận mắt thảm họa bom nguyên tử tại đất nước của mình. Nói cách khác, Godzilla cũng là cách thể hiện sự giận dữ của thiên nhiên đối với những tác động khủng khiếp của loài người đến chính môi trường sống của mình.

Mặc dù vậy, Godzilla thực chất không phải một nhân vật mang hình ảnh quá tiêu cực trong mắt loài người. Trong phim Godzilla (2014) - phần phim mở đầu MonsterVerse của Warner Bros. do Gareth Edwards đạo diễn, Godzilla đánh bại MUTO, trả lại sự bình yên cho cuộc sống con người, đã trở thành một tượng đài, một “vị thần” vĩ đại.

Kong: Vị vua hùng mạnh của Đảo Đầu Lâu

Đối trọng với Godzilla trong vũ trụ MonsterVerse là Kong - vị vua của Đảo Đầu Lâu huyền bí. Ra đời sớm hơn Godzilla một chút, Kong bắt đầu được khai thác trên màn bạc từ khoảng những năm 1930 cùng với rất nhiều hình tượng khác nhau, có khi là vị vua hùng mạnh, có lúc lại là một nhân vật anti-hero. Song nhìn chung, trong văn hóa đại chúng, Kong vẫn là một Titan rất được yêu thích và là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm.

Titan nào sẽ thắng trong cuộc đại chiến Godzilla và Kong? ẢNH: IMDB

Kong mang hình dạng của một con Gorilla (khỉ đột) khổng lồ và cũng giống như Godzilla, không ngừng lớn theo năm tháng. Trong phần phim riêng biệt về Kong của Warner Bros. là Kong: Skull Island (tựa Việt: Kong: Đảo Đầu Lâu) có cảnh quay tại Việt Nam phát hành năm 2017, Kong vẫn còn đang ở tuổi “thiếu niên”. Tuy nhiên, trong trailer của phần phim mới nhất Godzilla Vs. Kong (tựa Việt: Godzilla đại chiến Kong), Kong giờ đã lớn “khủng” và không thua kém gì so với Godzilla.

Cũng trong phần phim riêng về Kong phát hành năm 2017, khán giả được biết vị vua hùng mạnh này cũng có cha mẹ, cho dù cả hai đã qua đời trong một trận tử chiến với các quái vật trên Đảo Đầu Lâu. Kẻ thù truyền kiếp của Kong chính là Thằn lằn sọ (Skullcrawlers) - một quái thú gớm ghiếc từ lâu luôn đe dọa đến sự sống của các sinh vật trên Đảo Đầu Lâu.

Nữ diễn viên Eiza Gonzalez trong phim Godzilla Vs. Kong ẢNH: IMDB

So với Godzilla, Kong được lòng khán giả hơn nhờ vào sự gần gũi cũng như bản tính có vẻ như “hiền lành” hơn so với các siêu quái thú khác. Đặc biệt, trong các phần phim về Kong, có thể thấy rằng vị Titan này luôn có những mối liên kết đặc biệt với các cô gái, những người sau đó sẽ trở thành “người phiên dịch” giữa con người và thiên nhiên.

Godzilla Vs. Kong là phần tiếp theo của Godzilla: King of the Monsters (2019), Kong: Skull Island (2017) và là bộ phim thứ tư trong vũ trụ MonsterVerse. Đây cũng là bộ phim thứ 36 trong loạt phim Godzilla, thứ 12 trong loạt phim King Kong. Godzilla Vs. Kong do Adam Wingard đạo diễn với diễn xuất của Alexander Skarsgård, Millie B.Brown, Rebecca Hall, Brian T.Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez… ra rạp tại Việt Nam từ 25.3.