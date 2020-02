Hàn Quốc gia tăng số người nhiễm Covid-19, nghệ sĩ nhanh chóng hủy show

Tính đến sáng 22.2, Hàn Quốc đã ghi nhận ca tử vong thứ hai vì dịch Covid-19 do virus Corona mới (nCoV). Đồng thời, chỉ trong ngày 21.2 số lượng ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng nhanh. Trước tình hình dịch ngày càng nghiêm trọng, làng giải trí Hàn Quốc có dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề.

Mới đây, công ty quản lý FNC Entertainment thông báo sẽ hoãn buổi fan meeting quảng bá album thứ ba của nhóm nhạc SF9. Đáng lẽ, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 23.2, nhưng sẽ bị trì hoãn và chưa có ngày tổ chức lại.

Buổi xuất ngũ công khai của Wooyoung bị hủy bỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Tiếp theo, JYP Entertainment cũng cho biết Wooyoung (nhóm 2PM) sẽ không tổ chức buổi xuất ngũ công khai vào ngày 28.2 như dự kiến. Thay vào đó, nam ca sĩ sẽ gửi lời chào đến người hâm mộ thông qua nền tảng Vlive. Ngoài ra, công ty đề nghị fan tự chăm sóc sức khỏe cũng như phòng ngừa nguy cơ lây bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Cách đây không lâu, concert Inkigayo Super Concert in Daegu 2020 ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) cũng phải tạm hoãn. Hầu hết các chương trình công cộng đều chuyển sang chế độ hạn chế người góp mặt.

Một nhân viên y tế đang làm việc tại Daegu (Hàn Quốc) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Trước đó, nhiều sao Hàn như Kim Soo Hyun, Taeyeon, NCT Dream, Lisa (Black Pink), Twice, Nam Joo Hyuk, Ren (NU’EST), Pentagon, Momoland, Jun So Min… lỡ hẹn với khán giả vì lo ngại dịch Covid-19. Phim ảnh thì dời ngày ra rạp. Các chương trình hay họp báo đều phải hủy bỏ. Lễ trao giải như Daejong (giải Chuông Vàng) lần thứ 56 tổ chức ngày 25.2 tạm hoãn, lễ trao giải The Fact Music Awards vốn được lên lịch ngày 29.2 cũng hoãn.

Giờ đây, xứ kim chi đang phải đối mặt với tình trạng bệnh có khả năng mất kiểm soát. Sáng 22.2, Hàn Quốc công bố có thêm 142 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm dịch Covid-19 tại nước này lên tới 346 người. Theo nhận định của dư luận, nếu không khống chế hoàn toàn được dịch Covid-19, thì showbiz Hàn Quốc có thể sẽ chịu đóng băng như làng giải trí Hoa ngữ thời điểm này.